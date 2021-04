Thiago Monteiro vence rodada dupla e vai à semifinal do Great Ocean Road Open

O tenista #83 Thiago Monteiro, número um do Brasil, avançou às semifinais do ATP 250 Great Ocean Road Open, em Melbourne (Austrália), após duas vitórias seguidas nesta sexta-feira (5). Na primeira delas, bateu o jovem espanhol #146 Carlos Alcatraz, de 17 anos, por 2 sets a 1, com parciais 7/6 (3) e 6/3.

Algumas horas depois, o brasileiro despachou o anfitrião #52 Jordan Thompson, cabeça de chave 11, com um duplo e convincente 6/4. Thiago não cedeu nenhum break point.

Com isso, Monteiro igualou o seu melhor resultado da carreira, até então, quando chegou na semifinal do ATP 250 de Quito em 2018. Aos 26 anos, o brasileiro busca chegar à primeira final de ATP na carreira. Além disso, com a campanha ele já garante no mínimo a posição #74 do ranking, igualando sua melhor marca na carreira.

Agora, o cearense enfrenta o italiano #71 Stefano Travaglia, que superou um dos favoritos ao título nas quartas de final, o polonês #29 Hubert Hurkacz. Depois de perder o primeiro set, o italiano virou o jogo, vencendo por 2 sets a 1 (parciais de 6/3, 3/6 e 5/7).

O torneio vale de preparação para o Aberto da Austrália, primeiro Grand Slam de 2021.