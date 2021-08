Svitolina vence jogo duro contra Peterson em Chicago e vai à primeira final no ano

Em busca de seu primeiro título em quase um ano, a #6 Elina Svitolina derrotou a #59 Rebecca Peterson e se garantiu na decisão do WTA 250 de Chicago, no Estados Unidos. Nesta sexta-feira (27), a cabeça de chave 1 anotou 6/1, 6/7(4) e 6/3, em 2h34. Este foi o primeiro confronto entre as duas.

Svitolina, que havia perdido apenas um game contra Mladenovic nas quartas, começou mais uma vez arrasadora. A medalhista de bronze nos Jogos Olímpicos abriu logo 4/0 e, perdendo apenas quatro pontos no seu serviço em toda a parcial, fechou em 6/1, em menos de meia hora.

Peterson, porém, reagiu no segundo set. A sueca, que buscava chegar à primeira final desde 2019 quebrou Svitolina logo de cara e chegou a sacar para fechar em 5/4, mas foi quebrada no quinto break point.

A ucraniana forçou o tiebreak, mas Peterson abriu 6-1 rapidamente e, após tomar um susto e desperdiçar três set points, fechou em 7/6(4), após 1h15.

Apesar da batalhar perdida na segunda parcial, Svitolina voltou focada. Ela quebrou Peterson no primeiro game, salvou dois break points na sequência e depois não deu mais chances. A sueca enfrentou chances de quebra em todos os seus games de saque, se salvou em três deles, mas foi rejeitada mais uma vez no nono game, e viu a favorita seguir à decisão.

O que vem por aí

Na decisão do Chicago Tennis Festival, Svitolina encara a vencedora do confronto entre a francesa #68 Alizé Cornet e a russa #88 Varvara Gracheva.

Esta será a 19ª final de Svitolina na carreira, e ela tem um ótimo retrospecto - são 15 títulos e apenas três vices. A última conquista foi no WTA 250 de Strasbourg, em setembro de 2020.

Garantida na decisão em Chicago, ela chega ao nono ano seguido com pelo menos uma final disputada no circuito - nesta sequência, ela só não venceu torneios em 2018, ano em que foi vice do WTA Finals.