Dominante: Swiatek derrota Gauff e vence Roland Garros pela segunda vez

A #1 Iga Swiatek segue quebrando recordes e dominando o tênis feminino desde que alcançou a liderança do ranking mundial. Na decisão de Roland Garros 2022, a polonesa derrotou a #23 Cori Gauff por 2 sets a 0, parciais de 6/1 e 6/3, em 1h10, neste sábado (4). Campeã em 2020, Swiatek conquistou o torneio pela segunda vez na carreira aos 21 anos.

Este foi o terceiro confronto entre as duas, e a terceira vitória de Swiatek, que agora soma 35 triunfos consecutivos em 2022, maior sequência do século XXI, igualando o que Venus Williams fez em 2000. A polonesa venceu o sexto título seguido na temporada.

Vitória contundente

Aos 18 anos, Gauff, estreante em decisões de Majors, chegou à final em Paris sem perder sets. Swiatek, apesar de apenas três anos mais velha, colocou sua experiência em quadra no início. A polonesa aproveitou o nervosismo da estadunidense e abriu 4/0 rapidamente, fechando com 6/1 sem muitos problemas.

Para a segunda parcial, após ir ao banheiro, Gauff voltou melhor. Ela conseguiu variar mais seus golpes e chegou a abrir 2/0, mas Swiatek não se abalou. A polonesa reencontrou seu flow e conseguiu cinco games consecutivos para se aproximar da vitória. A estadunidense confirmou o saque e forçou a rival a servir para o título. Sem problemas para a líder do ranking mundial, que fechou o jogo com um game de 40-15 no serviço e assegurou o título, seu nono na carreira, o sétimo no saibro.

Segunda chance

Apesar da decepção em simples, Gauff tem a chance de sair campeã do Aberto da França. Ela joga a decisão de duplas neste domingo (5), ao lado de Jessica Pegula, diante das donas da casa Caroline Garcia e Kristina Mladenovic.