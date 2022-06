Zverev sofre lesão e desiste no segundo set contra Nadal nas semis em Roland Garros

A aguardada semifinal entre o #5 Rafael Nadale o #3 Alexander Zverev teve desfecho inesperado após o alemão sofrer grave lesão no tornozelo e ser forçado a abandonar a partida durante o segundo set nesta sexta-feira (3), pelas semis de Roland Garros 2022. O espanhol havia vencido o primeiro set por 7/6 (8) e o jogo estava empatado em 6/6 no segundo set logo antes do alemão se machucar. Com a vitória, o ex-número 1 do mundo se garante para sua 14ª final do Grand Slam e visa conquistar seu 22o título em Majors.

O primeiro set eletrizante contou com altíssimo nível de ambos os jogadores, com o Nadal jogando, como de costume, muito atrás da linha de base para defender com maestria os potentes ataques de forehand do alemão.

Zverev cravou um total de 25 winners ao longo do primeiro set, contra apenas dez do espanhol, e chegou a abrir vantagem de 4/2 no início da partida. No entanto, o 'Rei do Saibro' manteve-se constante, jogando com alta intensidade em pontos cruciais e levou a partida ao 6/6. Durante o tiebreak, Zverev teve quatro set points, todos desarmados pelo espanhol, que conseguiu vencer finalmente vencer o primeiro set.

A partida, que, antes de ser interrompida abruptamente já computava mais de 3 horas no relógio, contou com ralis longuíssimos, com ambos os jogadores mostrando-se, ao mesmo tempo, bastante ofensivos e capazes de se defender extremamente bem, forçando o adversário a arriscar-se mais e, consequentemente, provocar mais erros.

Devido à necessidade de tomar maiores riscos e, possivelmente, ao cansaço, a quantidade de erros não-forçados foi alta para ambos os tenistas durante o segundo set, com Zverev cometendo 21 no total, contra 16 de Nadal. Empatada em 6/6 e caminhando para novo tiebreak, a rodada teve seu fim antecipado após lesão do alemaõ.

O alemão sofreu dura queda logo no primeiro ponto do tiebreak e começou a urrar de dor imediatamente, preocupando muito todos que assistiam no estádio. Ele precisou ser retirado de cadeira de rodas e, após algum tempo, voltou à quadra apenas para despedir-se da torcida e cumprimentar Nadal e o juiz.

Zverev estava fazendo ótima campanha em Roland Garros, tendo conquistado sua primeira vitória sobre um top 10 em Grand Slam após desbancar o badalado #6 Carlos Alcaraz e visava seu primeiro título em Major. Durante sua entrevista após o jogo, Nadal desejou melhoras ao alemão e reforçou que acredita que ele ainda ganhará muitos títulos em Paris.

O que vem por aí

Apesar das circunstâncias desagradáveis como a vitória se deu, o espanhol avança à final do Aberto da França pela 14ª vez em sua carreira. Em busca de seu 22º título de Grand Slam, Nadal aguarda o resultado da semifinal entre o #23 Marin Cilic e o #8 Casper Ruud, que também ocorre nessa sexta-feira (3).