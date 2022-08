Sinner vira para cima de Alcaraz e é campeão do ATP 250 de Umag

Com uma grande reação, o #10 Jannik Sinner bateu o atual campeão #5 Carlos Alcaraz e ficou com o título do ATP 250 de Umag, na Croácia. O italiano fechou a partida com parciais de 6/7(5), 6/1 e 6/1, em 2h27, neste domingo (31).

Este foi o quarto confronto entre eles, e a segunda vitória de Sinner - a outra veio há poucas semanas atrás, em Wimbledon. O italiano de 20 anos conquistou seu sexto título na carreira, o primeiro neste ano e também o primeiro no saibro.

Primeiro troféu para Sinner no ano

Sinner chegou a Umag sem nenhuma semifinal em 2022, mas conseguiu ir além. Diante do atual campeão do torneio, o italiano enfrentou nove break points, mas não foi quebrado nenhuma vez. Na primeira parcial, nenhum dos dois tiveram seu saque ameaçado, mas o espanhol abriu 5-1 no tiebreak e administrou a vantagem para largar na frente.

Alcaraz teve grande chance de abrir vantagem no início da segunda parcial, oportunizando seis break points no saque de Sinner no segundo game do set, mas não conseguiu converter. O italiano subiu o nível na devolução, salvou mais dois bps no quarto game venceu seis games seguidos para empatar a parcial.

No segundo set, outra vez, Alcaraz teve a chance de abrir uma quebra de vantagem no terceiro game, mas Sinner salvou. Nas suas outras três passagens no serviço na partida, o italiano venceu sempre por 40-0 e precisou de apenas 36 minutos para repetir o 6/1 e assegurar o troféu do Croatia Open.

Pedras no sapato de Alcaraz

Esta foi a sétima derrota de Alcaraz no ano, e a quarta para um rival italiano. Semana passada, ele foi vice do ATP 500 de Hamburgo perdendo para outro tenista da Itália, Lorenzo Musetti.

Apesar do segundo vice seguido, o espanhol de 19 anos sai de Umag com motivos para comemorar, já que vai assumir pela primeira vez a quarta posição do ranking mundial na próxima semana.