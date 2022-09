Fernando Romboli é vice nas duplas no Challenger de Istambul

O brasileiro Fernando Romboli ficou com o vice-campeonato de duplas Challenger 80 de Istambul, na Turquia. Ao lado do seu parceiro, o indiano Arjun Kadhe a dupla foi superada por Purav Raja e Divij Sharan, ambos também da Índia, por 2 sets a 1, com parciais de 6/4, 3/6 e 10-8 no super tiebreak em 1h21, neste sábado (17).

Esse foi a terceira final do brasileiro na temporada 2022 do circuito. Nas duas outras anteriores, sagrou-se campeão dos Challengers de Milão (80) e Parma (125), ambos na Itália.

O atleta de contou um pouco de como foi a semana e, apesar de não ter faturado a primeira posição, enalteceu a campanha e o parceiro:

"Final sempre é difícil. Foi um jogo muito apertado, decidido no detalhe. Mas, igualmente, foi uma boa semana para nós. Foi a primeira final da nossa parceria. Acho que temos muito mais coisas positivas do que negativas. Ficamos triste de ter perdidos a final, mas agora é seguir trabalhando, aprimorando e seguir para o próximo torneio."

Com o vice na Turquia, Romboli acumula 35 pontos no ranking mundial da ATP, tendo uma projeção para ficar na posição 110º na próxima atualização. Semana que vem, Fernando continua com Arjun e disputam o Challenger de Sibiu, na Romênia. O torneio será disputado no saibro.