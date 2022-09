Em seu primeiro torneio no ano, Luisa Stefani vai à final em Chennai ao lado de Gabriela Dabrowski

A paulistana Luisa Stefani se classificou, neste sábado (17), para a decisão do WTA 250 de Chennai, na Índia. Luisa e a canadense Gabriela Dabrowski, que formam a dupla cabeça de chave 1, superaram a tailandesa Peangtarn Plipuech e a japonesa Moyuka Uchijima por 2 sets a 0, com um duplo 6/3.

Luisa joga seu primeiro torneio após um ano parada por conta da lesão no joelho, tendo realizado uma cirurgia no ligamento cruzado anterior. A última partida desde então havia sido na semifinal do US Open, ao lado de Dabrowski, quando viveu o drama de se machucar e deixar a quadra de cadeira de rodas.



A brasileira alcança sua quinta decisão jogando com Dabrowski. As duas foram campeãs no ano passado em Montreal, no Canadá, e vices em San Jose e Cincinnati, nos Estados Unidos. Além disso fizeram uma final em Ostrava, na República Tcheca, no fim de 2020. Apenas no US Open, quando se machucou, não estiveram em uma decisão.

Final definida

Dabrowski/Stefani, que ainda não perderam sets no torneio, buscam o troféu neste domingo (18) contra a parceria da russa Anna Blinkova e da georgiana Natela Dzalamidze, que venciam por 6/3 e 1/1 nas semifinais contra Bouchard/Wickmayer, quando a canadense acabou desistindo. A brasileira jogará sua 12ª final na carreira e busca o quarto título.