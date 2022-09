Bouchard sai na frente, mas perde de virada para Podoroska em Chennai

A boa campanha da ex-top 5 Eugenie Bouchard em seu primeiro torneio de nível WTA em 18 meses se encerrou nesta sexta-feira (16). A canadense foi derrotada pela #298 Nadia Podoroska de virada, com parciais de 1/6, 6/4 e 6/2 em 2h24, nas quartas de final do WTA 250 de Chennai, na Índia.

Bouchard fez um primeiro set dominante, abrindo logo 4/0, porém, Podoroska mostrou que estava viva quando oportunizou sete break points no sexto game. A canadense salvou todos e fechou na sequência com mais uma quebra fazendo 6/1, em 38 minutos, mas a segunda parcial foi bem mais equilibrada.

Podoroska conseguiu melhorar seu aproveitamento no saque, diminuiu a quantidade de erros e também contou com problemas físicos de Bouchard para empatar a partida. A canadense pareceu estar sofrendo com a umidade e o calor indianos, pediu atendimento após o quinto game e teve sua pressão checada, além de ter tido sua temperatura administrada com bolsas de gelo.

Depois disso, Bouchard reagiu, chegou a salvar dois set points e teve dois break points no décimo game para empatar o set, mas Podoroska conseguiu um fôlego final para anotar 6/4, em 1h06.

No início do terceiro set, Podoroska conseguiu duas quebras para fazer 3/0, antes da partida ser interrompida pela chuva. No retorno, Bouchard conseguiu devolver uma delas, mas, sem o mesmo ritmo, acabou sofrendo 6/2, em 40 minutos.

O que vem por aí

Esta é a primeira vez que a argentina vai às semifinais de um torneio de quadra dura neste nível. Semifinalista de Roland Garros em 2020, Podoroska também conviveu com lesões recentemente e só fez sua primeira partida no ano em junho.

Com a campanha no Chennai Open, a ex-número 36 do mundo se aproxima de um retorno ao top 200 da WTA. Em busca de sua primeira final de simples na carreira, Podoroska encara nas semis a jovem #130 Linda Fruhvirtova, que vem de vitória sobre a #80 Varvara Gracheva por 2 a 0.

Já Bouchard, que jogou apenas seu terceiro torneio em 2022 após se recuperar de uma cirurgia no ombro, o primeiro no principal nível, vai subir da 902ª para algo em volta da 520ª colocação do ranking mundial com a campanha na Índia.

A canadense voltou à quadra pouco tempo depois para sua partida de semifinal de duplas ao lado da belga Yanina Wickmayer, mas acabou desistindo, em lágrimas, no segundo set, mostrando estar desorientada e com um mal-estar, mesmo problema que sentiu na partida de simples. Assim, Blinkova/Dzalamidze garantiram vaga à decisão.