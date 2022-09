Dabrowski/Stefani confirmam favoritismo e vencem WTA 250 de Chennai

Em seu primeiro torneio após mais de um ano tratando uma lesão no joelho, a brasileira Luísa Stefani venceu neste domingo (18) o WTA 250 de Chennai, na Índia. Ela e a canadense Gabriela Dabrowski derrotaram na decisão Anna Blinkova e Natela Dzalamidze em sets diretos, parciais de 6/1 e 6/2, em apenas 58 minutos.

Dabrowski/Stefani confirmaram o favoritismo sem muitos problemas no torneio. A dupla cabeça de chave 1 perdeu, no total, apenas 17 games em quatro partidas na campanha, sem perder nenhum set. Na decisão, elas conseguiram 20 a dez em winners e cometeram apenas um erro não-forçado, contra seis de Blinkova/Dzalamidze. A brasileira e a canadense, dupla cabeça de chave 1 perderam, no total, apenas 11 pontos no serviço, salvaram os quatro break points que enfrentaram e venceram o segundo título juntas.

No total, a brasileira, medalhista olímpica e ex-número 9 do mundo, agora soma quatro títulos em dez finais na carreira. Com o título em seu primeiro torneio em mais de um ano, Luísa Stefani vai subir quase 500 posições no ranking, já entrando no top 250.

O que vem por aí

Na próxima semana, no WTA 500 de Tóquio, a canadense e a brasileira vão formar duplas com outras parceiras e, curiosamente, se enfrentam logo na primeira rodada. Dabrowski, que é cabeça de chave 2 ao lado de Giuliano Olmos, encara Ena Shibahara e Luísa Stefani.