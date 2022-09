Jovem Fruhvirtova bate Linette e levanta título de Chennai

A tcheca #130 Linda Fruhvirtova,, 17 anos, venceu neste domingo (18) o primeiro título de sua jovem carreira. Ela bateu a polonesa #67 Magda Linette por 2 sets a 1, parciais de 4/6, 6/3 e 6/4, na final do WTA 250 de Chennai, na Índia, após 2h41 de jogo.

Em quadra, Fruhvirtova fundou seu jogo na paciência em trocar as bolas e ser efetiva quando foi ameaçada. Apesar de perder o primeiro set, manteve o jogo psicológico bom, salvou sete das nove ameaças de break que sofreu e ainda forçou três quebras de serviço da adversária.

Com o título, Fruhvirtova vai estrear no top 100 após a atualização do ranking na próxima semana. Ela vai subir 56 posições e assumir o 74º posto, se tornando a única tenista menor de 18 anos entre as 100 melhores do mundo.