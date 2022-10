Alcaraz supera jogo duro contra Draper e supera estreia em Basel

Na estreia do ATP 500 de Basel, o #1 Carlos Alcaraz suou, mas superou o #45 Jack Draperde virada com parciais de 3/6, 6/2 e 7/5 nesta segunda-feira (24). A partida durou 2h17.

Alcaraz, que conquistou sua primeira vitória no circuito depois de se tornar número 1 do mundo, teve que enfrentar uma pedreira na primeira rodada. Draper surpreendeu o espanhol no primeiro set, quebrando-o duas vezes, mas se viu totalmente neutralizado no segundo set.

A última parcial foi a mais parelha de todas, com Alcaraz dominando o inglês nos últimos games mesmo salvando 2 break points no último game. Mesmo anotando nove aces, Draper não conseguiu parar o espanhol, que segue agora embalado e confiante para a próxima rodada.

O que vem por aí

Nas oitavas de final, Carlos Alcaraz enfrenta o vencedor de #35 Botic Van de Zandschulp e #42 Adrian Mannarino, que jogam nesta terça-feira (25), em torno das 11h.