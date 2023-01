Com autoridade, Gauff bate Masarova e conquista WTA 250 de Auckland

Pela final do WTA 250 de Auckland, na Nova Zelândia, a #7 Coco Gauff confirmou o favoritismo contra a #130 Rebeka Masarova e garantiu seu terceiro título na carreira. A vitória na decisão veio com duplo 6/1, em 1h19, neste domingo (8).

Esse foi o primeiro título da americana em quadras rápidas. Gauff não vencia um torneio desde o WTA 250 de Parma em 2021, quando venceu em simples e em duplas.

Apesar do placar elástico, Masarova, estreante em finais, não facilitou a vida da campeã em nenhum momento, a duração da partida mostra muito bem isso. A espanhola teve 11 oportunidades de quebra e a americana salvou todas, jogando agressivamente.

O saque da jovem de 18 anos foi sua principal arma não só nessa partida, mas em toda a competição. Contra Masarova, Gauff anotou cinco aces e colocou 81% do primeiro saque em quadra. No total, americana fez 25 aces no caminho até o título.

O principal desafio nessa semana com certeza foi a chuva. Na decisão, o jogo foi interrompido por 1h30 quando Gauff vencia por 5/1 40-30. Mesmo com a paralisação, Coco conseguiu fechar o set e vencer a partida, mantendo seu ritmo e agressividade em todos os games.

Sequência da temporada

Agora, ambas embarcam para Melbourne para o Australian Open. Enquanto a cabeça de chave 7 tem uma semana para se preparar para a chave principal, Masarova joga na terça-feira o qualifying, estreando contra a #198 Gabriela Lee. Na rodada final do quali, a espanhola pode enfrentar a polonesa #106 Magdalena Frech, que é a cabeça de chave 5. Com a campanha no ASB Classic, ela vai estrear no top 100 da WTA na próxima semana.