Laura Pigossi supera estreia do quali do Australian Open; Felipe Meligeni cai

O caminho dos brasileiros no qualifying do Australian Open começou a se desenrolar na madrugada de segunda-feira (9). Primeiro, vitória de #118 Laura Pigossi e depois derrota de #165 Felipe Meligeni Alves.

No feminino, Laura Pigossi venceu a belga #223 Magali Kempen com duplo 6/2 em pouco mais de um hora e meia de partida. Laura chegou a abrir 4/0 no primeiro set e 5/1 no segundo, quando sofreu uma quebra prestes a fechar o jogo, mas fechou no game seguinte.

Ela precisa de mais duas vitórias para furar o quali e sua próxima adversária será a #172 Misaki Doi.

No masculino, Felipe Meligeni Alves enfrentou o #193 Sebastian Ofner e foi derrotado em dois sets com parciais de 7/6(6) e 6/4. Meligeni teve muitas chances e todos os breakpoints do primeiro set, mas não foi capaz de aproveitá-los. No tiebreak, o brasileiro fez 6-4, mas perdeu dois set points, não venceu mais pontos e foi superado na parcial. No segundo set, não teve uma chance sequer. Ele foi quebrado sacando em 5/4 e acabou eliminado.

Nesta terça-feira (10), começam seus caminhos a #216 Carol Meligeni, que encara a sérvia #155 Olga Danilovic em confronto inédito, e o #210 Matheus Pucinelli, que enfrenta o experiente francês #172 Benoit Paire.