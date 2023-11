"Se quer ser o melhor, tem que atuar como o melhor e ser profissional todo ano", avalia treinador de Alcaraz sobre número 2 do mundo

No último sábado (18), Novak Djokovic superou Carlos Alcaraz, no duelo dos dois melhores tenistas da atualidade, em jogo que durou 1h28. O sérvio confirmou sua vitória sobre o espanhol por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/2, avançando assim para a decisão do ATP Finals, realizado em Turim, na Itália.

Após o tropeço, Juan Carlos Ferrero, treinador de Carlos Alcaraz, fez um balanço sobre a disputa e pontuou que em jogos difíceis é necessário está com psicológico preparado.

"Ainda tem 20 anos. Muitos disseram quando foi número 1 que ainda tem muito para fazer e neste tipo de situações pode ser visto. A nível tenístico, neste tipo de superfícies, ainda nos falta um pouco e a nível mental, o fato de saber que vai ter um jogo duríssimo tem de estar um pouco melhor preparado. O Novak, nesse aspecto, tem muita vantagem. Tem que trabalhar tudo, mas tem que se habituar ao fato de que se joga a um nível tão alto, tem de ter a cada semana a exigência de ganhar, de jogar contra os melhores e essa exigência, por vezes, te leva ao limite do cansaço mental, que é o que lhe aconteceu neste final de temporada."

O técnico em momento algum deu desculpas, revelou conversa com seu pupilo no vestiário e fez questão de deixar claro o quanto adversário era melhor e o maior da atualidade.

"Quando ficamos no vestiário, comentei que tem muita vantagem neste tipo de superfícies e vai jogar bem, mas precisamos de mais tempo. Para isso, temos uma quadra indoor onde treinamos e vai conseguir. Acabou com sensações muito ruins, se sentiu inferior, mas creio que está um pouco longe da realidade. Todos sabemos que o Djokovic é o melhor de todos os tempos e o mais em forma nestes momentos e em indoor fica ainda mais difícil lhe ganhar."

Sobre o futuro

Por fim, Ferrero falou sobre o calendário, fez suas projeções e disse que pra ser o melhor, é necessário fazer o ano todo.

"O calendário está como está e tem obrigações da ATP em jogar os Masters 1000 e da ITF em jogar os Grand Slams. Fazer um calendário mais curto do que temos este ano é difícil. Foram 18 torneios, o que é realmente pouco, mas jogou muitos jogos e isso é o que o levou a este cansaço mental no final. É o que disse no outro dia, tem que aprender que a temporada é longa, que é o seu trabalho e não pode ter tanto descanso como gostaria. Se quer ser o melhor, tem que atuar como o melhor e ser profissional todo o ano. É o que tem e tem de aceitar. O calendário é o que temos."