Leonardo Storck é campeão do Cosat 16 anos em Luque, no Paraguai

Leonardo Storck, atleta da Rio Tennis Academy, do Rio de Janeiro, conquistou, neste sábado (9), o título do torneio Cosat na categoria 16 anos de Luque, no Paraguai, evento com pontos no ranking sul-americano. O atleta do Rio Tennis superou na final o brasileiro Matheus Krebs por 6/2 6/3 e conquistou seu terceiro título no circuito sul-americano em simples. Ele soma outras conquistas em Sta. Cruz de la Sierra, na Bolívia, e Londrina (PR).O atleta já foi também campeão brasileiro nesta temporada em Uberlândia e também marcou seus primeiros pontos no ranking mundial ITF juvenil até 18 anos.

A Rio Tennis Academy está situada no Rio de Janeiro, em Laranjeiras, e é das mais modernas academias de tênis no Brasil com nove quadras (seis de saibro e três duras), conta com toda a infra-estrutura do sistema PFW (Performance, Fisio e Wellness) e ainda dormitórios para os atletas. A academia tem a parceria com a INNI e a Joma.