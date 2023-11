Eduardo Valentin derrota chileno na estreia do Australian Open Junior Series South America no Rio de Janeiro

Eduardo Valentin, atleta da Rio Tennis Academy, do Rio de Janeiro, estreou com o pé direito, nesta terça-feira, no Australian Open Junior Series South America, torneio realizado na academia e que dá vaga para a chave juvenil do Aberto da Austrália, em janeiro do ano que vem. O torneio é um dos quatro Grand Slams do esporte.

O atleta da equipe carioca superou o chileno Bastian Zamora por 2 sets a 0 com parciais de 6/4 7/6 (7/3) e buscará vaga nas quartas de final nesta quarta-feira contra o brasileiro Stephan Noale, cabeça de chave 7. O campeão do masculino e a campeã do feminino receberão convites para o Aberto da Austrália.

Valentin é um dos representantes brasileiros entre os 24 tenistas no masculino e 24 no feminino. Além de brasileiros estão disputando atletas do Peru, Chile, Argentina, Colômbia, Uruguai, Bolívia, Paraguai e Equador. O evento vai até o sábado, dia 18, com entrada gratuita.

o brasileiro Andrei Barbiero por 7/5 6/2 e vai encarar Washington Junior nas oitavas de final. O torneio distribui pontos no ranking mundial juvenil até 18 anos.

Também no Rio de Janeiro, Arthur Rocha estreou com vitória no torneio ITF J30 realizado no Parque Olímpico. O jovem de 15 anos, que vem de título na categoria 16 anos do Cosat de Itajaí (SC), derrotou

A Rio Tennis Academy tem parceria com a Joma e a INNI.