Campeonato Brasileiro tem mais seis campeões nas categorias de base

O quarto dia de TMB Platinum - Campeonato Brasileiro chegou ao fim e com isso conhecemos mais seis grandes campeões na competição disputada no Centro de Treinamento Paralímpico (CPB) nesta terça-feira (12).



Entre os mais novos, na categoria Sub-9, Manuela Rodrigues (Itaim Keiko/JJ Yamada/SP) garantiu o título enfrentando Emanuelli Machado, da Associação de Tênis de Mesa de Pouso Redondo/SC. No masculino, ouro conquistado por Luis Ferreira, atleta da Rio Spin/RJ no duelo contra Lucas Ewald, da Associação de Tênis de Mesa de Blumenauense/SC.



Na categoria Sub-13, o título feminino ficou com Maiara Alves. A mesa-tenista do Itaim Keiko/JJ Yamada/SP venceu Isabela Paterno (Associação de Tênis de Mesa de Pouso Redondo/SC) por 3 sets a 1.

Vinicius Rech (Clube Riostense de Tênis de Mesa/SC) foi o grande campeão do masculino. Na final contra Theo Tadima (Associação Cultural Nipo Brasileira de São Caetano do Sul/Bunka/SP), 3 sets a 0.



Na disputa do Sub-19, título de Sabrina Miyabara (Esporte Clube Praia Grande/SP) com vitória por 3 sets a 1 contra Victória Strassburger (Sogipa/RS). No masculino, título de Lucas Romanski (Associação Desportiva Chapecoense de Tênis de Mesa/SC) após vitória por 3 sets a 0 contra Vitor Iwamoto (SR Mampituba/FME/Criciúma/SC).

Confira a lista dos campeões:



Sub-9 Fem: Manuela Rodrigues (Itaim Keiko/JJ Yamada/SP)

Sub-9 Masc: Luís Ferreira (Rio Spin)

Sub-13 Fem: Maiara Alves (Itaim Keiko/JJ Yamada/SP)

Sub-13 Masc: Vinicius Rech (Clube Riostense de Tênis de Mesa/SC)

Sub-19 Fem: Sabrina Miyabara (Esporte Clube Praia Grande/SP)

Sub-19 Masc: Lucas Romanski (Associação Desportiva Chapecoense de Tênis de Mesa/SC)