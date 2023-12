Campeonato Brasileiro define campeões de base das Equipes de Clubes

A segunda-feira (11) de TMB Platinum - Campeonato Brasileiro foi dedicada às disputas de Equipes de Clubes das categorias de base. Do Sub-9 ao Sub-21, foram dez novos campeões brasileiros no terceiro dia de disputas do maior evento de Tênis de Mesa das Américas.

Na categoria mais nova, o Sub-9, os campeões masculinos vêm da Rio Spin/RJ, em equipe formada por Luis Ferreira e Joaquim Costa.

No Sub-11, vitória de Santo André/ADSA/SP no masculino, com a presença de Henrique Osaka, Igor Tengan e João Vitor Ribeiro. No feminino, quem levou a melhor foi a Associação dos Mesatenistas de Guaíra/PR, representada por Laura Silveira, Ana Braga e Laura Oliveira.

Já no Sub-13, o Clube Rioestense de Tênis de Mesa/SC, de Vinicius Rech, Bernardo Moraes e Bernardo Malikoski, ficou com o título masculino, enquanto Associação dos Mesatenistas de Cascavel/PR, de Emanuelly Santos e Karoline Gruchoski, conquistou o ouro feminino.

O Sub-15 foi conquistado pela AMF/Elase Clube Social e Desportivo/SC, de Luan Santos, Rafael Ávila, Eduardo Okada e Davi Souza, no masculino. Já no feminino, a Associação de Tênis de Mesa de Pouso Redondo/SC, de Isabela Paterno e Ana Peters, subiu ao primeiro lugar do pódio.

Pelo Sub-19, São Caetano do Sul/Bunka/SP, de Luigi Yamane, Abimael Araújo, Nicolas Nishmura e Felipe Ikeda, ganhou o masculino. A SOGIPA/RS ficou com o ouro feminino, representada por Victória Strassburger, Sofia Kano, Vitória Soares e Sabrina Moschen.

Assim como no Sub-15, o Sub-21 teve como campeões masculinos a AMF/Elase Clube Social e Desportivo/SC, de Kauan Monteiro e Micael Souza.