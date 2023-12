Hugo Russo conquista o título do ITF BT 200 de Garopaba (SC) ao lado de André Baran

Atleta da Beach Sports Assessoria, Hugo Russo, 14º do mundo, fez bonito no último torneio da temporada do circuito mundial da ITF, a Federação Internacional de Tênis, ao conquistar, neste domingo, o BT 200 de Garopaba (SC), evento com premiação de US$ 15 mil.

O atleta que treina no CT Lucas Sousa, em Campinas (SP), e o catarinense André Baran foram campeões ao derrotarem na final a dupla dos brasileiros Marcelo Reck e Franco Morselli por um duplo 6/2. Foi a primeira vez jogando junto com Baran, 3º do ranking, e a quarta conquista na carreira de Hugo que ergue a terceira taça na temporada. Em 2023 ele foi campeão do BT 200 da Martinica, no Caribe, e o BT 200 de São José do Rio Preto (SP).

"Todos os atletas estão entrando cada vez mais preparados , mais atentos desde a primeira rodada. Tivemos jogos duros desde o começo. Nas quartas e nas semis, fomos subindo o nível a cada jogo. Nesta final tínhamos quatro sacadores em quadra, foi um jogo diferente. Sabíamos que isso faria a diferença, fomos bem na devolução. Estamos muito felizes", destacou Russo que agora encerrará o ano a partir de terça-feira no BT Finals, em Jurerê Internacional, em Florianópolis (SC), com as melhores duplas do ano.

Morselli, atleta BSA e de Itajaí (SC), fez sua primeira final na carreira. Pelo resultado, o jovem de 23 anos alcançou seu melhor ranking, o 62º posto, subindo 21 posições

Raquel Iotte, atleta BSA, foi vice-campeã no feminino ao lado de Isadora Simões. A 17ª do mundo fez grande campanha e só foi derrotada na final pelas favoritas, a atleta Vitafor, Vitória Marchezini, e a italiana Greta Giusti por um duplo 6/1.