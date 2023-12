Brasileiros levam títulos em noite histórica do Macena Open, na Praia do Francês

Beach Tennis no torneio que marcou o recorde mundial com 1.702 atletas. Os brasileiros brilharam e levaram o título do Macena open, evento BT 400 com premiação de US$ 35 mil e um dos principais do circuito da Federação Internacional de Tênis. Com arquibancada cheia para 2;500 pessoas na Praia do Francês, em Marechal Deodoro (AL), a noite de sábado foi memorável para ono torneio que marcou o recorde mundial com 1.702 atletas. Os brasileiros brilharam e levaram o título do Macena open, evento BT 400 com premiação de US$ 35 mil e um dos principais do circuito da Federação Internacional de Tênis.

Rafaella Miiller e da venezuelana Patrícia Diaz salvou três match-points para vencer por 3/6 6/1 12/10 em uma batalha. A dupla da brasileira esteve na frente no começo do match tie-break, depois levaram a virada, ficaram 9 a 6 abaixo, mas com muita coragem conseguiram a virada empolgando a torcida brasileira com a conquista. A final feminina foi emocionante e a dupla da brasileira

Este é o segundo triunfo seguido delas na Praia do Francês. A dupla havia sido campeã em abril no Pure Beach, outro evento BT 400, e agora somam dez vitórias seguidos na paradisíaca praia alagoana. A conquista é a 18ª da dupla e a 47ª de Rafa e o 48º de Diaz. É o sétimo triunfo delas juntas no ano.

A dupla coroa a temporada de título Mundial com o topo do ranking que será confirmado na próxima segunda-feira pela Federação Internacional de Tênis.

Beach Tennis tinha tanto ainda pra me dar aos 32 anos . Posso sentir mais que gratidão", vibrou Diaz. "Estou muito feliz, estou muito emocionada. É muita coisa misturada, tantos começos, derrotas, momentos onde achamos que separar era o melhor caminho, mas procuramos outras pessoas que poderiam nos ajudar, achamos o Paolo . Mesmo achando a pessoa certa levou um tempo, mesmo nesse tempo você vai perder, vai ganhar, terá altos e baixos . É a vida do atleta. Estou orgulhosa e feliz. Não sabia que o

Rafa Miiller. "Primeiro sonho realizado junto que foi o título Mundial. Estamos beliscando e agora nada melhor do que terminar praticamente o ano com essa conquista nesse torneio. Foi uma final muito dura, minhas sensações não estavam tão boas, estava buscando soluções", destacou

Final masculina

A final masculina foi conquistada pelo catarinense André Baran, quarto do ranking, e do italiano Michele Cappelletti, sexto colocado e pentacampeão mundial, que derrotaram a dupla número dois do mundo do espanhol Antomi Ramos e do russo Nikita Burmakin por 2 sets a 0 com parciais de 7/6 (8/6) 6/0 em um primeiro set incrível onde Baran e Cappelletti abriram 3 a 0, sofreram a virada, viram os rivais sacarem em 5 a 4 e terem três set-points até o triunfo.

"Feliz demais, sem palavras para este momento. Fizemos um torneio muito duro, saindo de buracos . Chegamos nesta final cansados, com dores, mas saíamos com o troféu. Queria agradecer à minha equipe, família, todo mundo que está conosco. Deus mandou a rede e a gente pescou. A gente trabalhava, trabalhava e não estava acontecendo, mas continuamos pescando, resistindo. Aqui é o bônus. É preciso muita fé e resiliência", comemorou Baran.

"Em abril já tinha gostado dessa quadra central , mas infelizmente joguei pouco e falei que agora teria que jogar mais nela e agora estamos aqui celebrando o título maravilhoso. Tenho que agradecer o Baran, só nós sabemos o quanto sofremos nos últimos meses com derrotas onde não nos achavamos, nos sentíamos perdidos. Mas é o que falei nós nos escolhemos, nunca tínhamos jogado juntos, eu nunca tinha jogado com um canhoto. Sofremos e choramos muito. Mas acho que merecemos. Fizemos campeonato fantástico, sofrendo, set-point contra nas oitavas, match tie-break nas quartas", vibrou Cappelletti, que ergue seu 75º título na carreira.

Macena Open entrou para a história do circuito mundial de Beach Tennis com o recorde de 1.702 atletas de 13 países que jogam no profissional e no amador em 40 quadras na Praia do Francês, em Marechal Deodoro (AL). A terceira edição do

Próximos Passos

O domingo será o último dia do Macena Open com a disputa do BT 10, torneio de entrada no profissionais e presenças de duplas alagoanas a partir das 9h com finais previstas a partir das 16h. A competição amadora acontece em paralelo com disputas das categorias A, B, C e D.