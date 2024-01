Baianos destacam a importância do primeiro torneio internacional ITF de Beach Tennis da história do estado em Feira de Santana

Os baianos virão com tudo e prometem brigar pelo título no torneio ITF BT 200 de Feira de Santana, que será realizado na academia Smash. A competição, organizada pela Federação Bahiana de Tênis, será a primeira internacional da história do estado e terá premiação de US$ 15 mil, sendo realizada entre os dias 23 e 28 de janeiro.

O evento, que tem parceria com a SUDESB e a SETRE - Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte do Governo do Estado da Bahia, terá ao todo três torneios. Nos dias 23 e 24 dois eventos BT 10 , os de entrada no circuito, sem premiação, mas pontuação no ranking mundial. A partir do dia 25 as disputas do qualifying da chave principal do BT 200 e do dia 26 até o dia 28 a disputa do BT 200 com premiação total de US$ 15 mil (cerca de R$ 70 mil).

Além do torneio profissional haverá o torneio amador nas categorias A, B, C e D, além dos veteranos e juvenis com inscrições pelo site Tenis Integrado.

O esporte tem evoluído muito no Estado e, na recente Copa das Federações da CBT, a Bahia ficou em quinto lugar no Brasil.



Mariana Frugoni, de Salvador (BA), que treina no clube Espanhol, pratica o esporte há dois anos e irá com tudo para o evento: "As expectativas são as maiores e as melhores possíveis para os torneios BT 10 e BT 200 de Feira de Santana. Sabemos do esforço que é organizar e viabilizar um torneio deste porte. Os organizadores e a FBT - Federação Bahiana de Tenis estão de parabéns por conquistar estes torneios para a Bahia, o que certamente divulgará ainda mais o nosso esporte no Estado", destacou a atleta que tem dois títulos na carreira, ambos em Alagoas: "Já participei de diversos torneios ITF de Norte ao Sul do país e posso afirmar, com convicção, que a Smash tem uma estrutura excelente! O evento será um sucesso! Já falei com algumas atletas de fora que participarão do torneio e todas estão muito empolgadas. Em Feira de Santana, terei a honra e o prazer de dividir novamente a quadra com Débora Amaro, atleta de Pernambuco, com quem conquistei os meus dois títulos ITF. Já estamos em contagem regressiva! O Beach Tennis da Bahia chegou no ITF", vibrou.

Augusto Oliveira, mais conhecido como Salsicha, 105º, vai em busca de uma vaga no top 100 ao lado de seu parceiro também baiano, Murillo Valadares: "Importância muito grande desse evento, estamos brigando para entrar no top 100, ter um evento desses perto de onde moramos, sem precisar gastar muito para estar nele com deslocamento será de suma importância. Estamos treinando bastante. Para a Bahia é de suma importância esse evento aqui, ajuda a profissionalizar ainda mais o esporte na região, dando chances aos atletas locais pontuarem". Valadares completou: "Esse evento é um marco significativo para o crescimento do esporte por aqui . A Bahia começa a colher os frutos, hoje em dia temos alguns atletas entre os 300, 400 do mundo no circuito e esse evento incentiva a nova geração que é quem vai levar o nome do nosso estado nos próximos anos. Será muito bom para nós podermos jogar em casa, nós temos muitas dificuldades de rodar o circuito, acaba sendo muito custoso e será ainda em uma das melhores arenas do Brasil, espaço enorme, arquibancada em todas as quadras. Todo mundo que for ao evento ficará impressionado com a estrutura. Entrará para a história do estado, do Brasil e também do mundo".

"Nosso objetivo é esse, desenvolver o Beach Tennis na Bahia e deixar um legado. Certamente nossos atletas virão com tudo para conquistar resultados históricos para o estado . Estamos empolgados para o evento", destacou Duda Catharino Gordilho, presidente da Federação Bahiana de Tênis.

A competição encerra inscrições no amador nesta segunda-feira, 8, às 16h, nas categorias A, B, C e D. Elas podem ser feitas pelo link https://tenisintegrado.com.br/torneio_painel_info/index/17937

O evento tem parceria com a SUDESB e a SETRE - Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte do Governo do Estado da Bahia e conta com as chancelas da Federação Internacional de Tênis, Confederação Brasileira de Tênis e Federação Bahiana de Tênis.