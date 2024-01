Saquarema e Rio de Janeiro recebem a Copa dos Estados e Copa dos Municípios de Beach Tennis em janeiro

As cidades de Saquarema e do Rio de Janeiro irão receber, em janeiro, duas grandes competições organizadas pela ABTERJ, a Associação de Beach Tennis do Estado do Rio de Janeiro.

A primeira ocorre na cidade da Região dos Lagos, na Praia da Vila, a primeira edição da Copa dos Municípios, entre os dias 13 e 14 de janeiro, com parceria com a Prefeitura Municipal de Saquarema. O evento por equipes terá as presenças de times da capital, Saquarema, Macaé, Campos e de Niterói . Serão duas equipes das categorias A/Open, B, C e D, além das categorias por idades. Os times jogarão Dupla Masculina e Feminina e se necessário a Dupla Mista para definir cada confronto.

Na semana seguinte, na Arena ABTERJ, na Praia de Copacabana, entre os dias 20 e 21, será realizada a segunda edição da Copa dos Estados com presença de atletas do Rio de Janeiro, São Paulo, Goiás, Distrito Federal e Mato Grosso. O time goiano é o atual campeão.

"Contabilizando os dois eventos teremos 480 atletas, 240 em cada. Após o sucesso do ano passado, estamos repetindo o formato com a adesão da equipe de Mato Grosso e trazendo a nova edição da Copa dos Municípios que com certeza vai agitar a Praia da Vila em Saquarema. Estamos empolgados para duas semanas de muito beach tennis e ótima qualidade", destacou João Nunan, vice-presidente da ABTERJ e um dos organizadores do evento.