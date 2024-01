Atletas do Projeto Tênis na Lagoa disputam Circuito Rota do Sol no Nordeste

Os atletas Carlos Henrique, Ana Carolina, Leonardo Andrade, Maria Giulia, Natália Moura e Gabriel Braz embarcaram no último sábado para Fortaleza onde disputam o primeiro evento. Em seguida jogarão em Natal (RN), Campina Grande (PB), depois Recife (PE), Maceió (AL) e Salvador (BA). Todos os eventos contam pontos no ranking nacional da Confederação Brasileira de Tênis.

"Tivemos a ajuda de nossa vaquinha virtual que já arrecadou R$ 13 mil e também de outros alunos particulares onde conseguimos pagar as passagens aéreas para Fortaleza . Ainda necessitamos de ajuda para os traslados para as outras cidades que serão feitos de ônibus e também as refeições. Essa série de torneios é muito importante para eles subirem no ranking e alavancarem o nível de tênis no circuito juvenil", disse Alexandre Borges, coordenador do Tênis na Lagoa.

"Ano passado essa gira de torneios ajudou bastante no desenvolvimento da carreira do Antonio Vitor, o Vitinho, que está pronto para disputar ITFs internacionais neste começo de 2024 e ganhar seus primeiros pontos no ranking mundial. Cada ajuda, com cada valor é importante", seguiu. O link para ajuda pela vaquinha virtual: clique aqui

Sobre o Projeto Tênis na Lagoa

Fundado em 2004 por Alexandre Borges, professor e apaixonado por tênis desde a infância, o Projeto Tênis na Lagoa - Instituto Mirania Gomes Borges surgiu inicialmente como uma iniciativa particular para atender crianças e adolescentes de comunidades carentes do Rio de Janeiro. Em 2020, o projeto tornou-se Instituto Mirania Gomes Borges em homenagem à mãe de Alexandre.

Com o objetivo de promover o desenvolvimento humano e a inclusão social por meio da prática esportiva, o projeto utiliza as quadras públicas localizadas em frente ao Clube Monte Líbano, na Lagoa Rodrigo de Freitas. Teve início assim a oferta gratuita de aulas de tênis para a população em vulnerabilidade social da região.

Tendo como princípios a construção coletiva, o respeito à diversidade, a educação integral e a autonomia, o Tênis na Lagoa começou atendendo inicialmente cerca de 60 crianças de comunidades próximas.

Hoje, mais de 180 crianças e adolescentes são atendidos pelo projeto não apenas com aulas de tênis, mas acompanhamento psicológico, aulas de inglês e yoga, passeios educativos, entre outras atividades. Aqueles que se destacam têm ainda a oportunidade de integrar a equipe de competição, representando o Tênis na Lagoa em viagens por todo o país e até pelo mundo.

Atualmente, Alexandre conta com a ajuda de sua esposa, Paula Borges, um grupo de voluntários e alguns apoiadores conhecidos, como o ex-tenista Thomaz Koch, padrinho do projeto desde a sua fundação. Dezoito anos após o início das atividades, 4.500 crianças já tiveram sua vida impactada pelo Tênis na Lagoa.

O Projeto Tênis na Lagoa atende crianças e adolescentes das comunidades carentes da Rocinha, Vidigal, Cruzada, Cantagalo, Tabajara, Pavão-Pavãozinho, Rio das Pedras, Muzema entre outros na capital carioca.

Muito além de forehands e backhands, o objetivo do projeto é proporcionar a melhoria na qualidade de vida e o desenvolvimento integral de pessoas em vulnerabilidade social por meio da força de transformação do esporte.