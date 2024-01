Follow the Future dará acesso ao Beach Tennis para crianças carentes a cidades do estado do Rio de Janeiro

Seis cidades do estado do Rio de Janeiro irão receber células do projeto social Follow the Future, destinado a ajudar crianças carentes através da iniciação do Beach Tennis, o esporte que mais cresce no país. O projeto social é uma iniciativa do torneio Follow the Beach Copacabana em conjunto com a Rio Inventa Eventos e do Governo do Estado do Rio de Janeiro através da Secretaria de Esportes e Lazer.



A primeira etapa será na Praça da Juventude, na cidade de Tanguá, onde vinte professores de educação física serão capacitados e cerca de 100 crianças e adolescentes carentes receberão aulas periódicas. O início das aulas no local será no dia 20 de janeiro.



Em fevereiro será a vez de Queimados, seguido por Areal em março, Cachoeira de Macacu em abril, São João de Meriti, no final de maio, e a Praia do Pepê, na Barra da Tijuca, no final de junho. O Follow the Beach, em Copacabana, também receberá o Follow the Future, no começo de maio.



A professora que irá capacitar os professores de Tanguá será Flavia Muniz, ex-top 5 do mundo e um dos expoentes do esporte no Brasil: "Formar novos professores da modalidade e apoiar a iniciação de jovens no Beach Tennis é motivo de orgulho e esperança, pois precisamos não só de mais profissionais 'entendedores do assunto' mas tb da nova geração “voando” em quadra", destacou.



Crianças a partir de 12 anos do Projeto Guarda Mirim irão participar da primeira etapa em Tanguá: "A Prefeitura de Tanguá se orgulha em oferecer às crianças e adolescentes tanguaenses a oportunidade de se envolverem no Beach Tennis, uma atividade que promove saúde, integra esporte e diversão. E com essa iniciativa buscamos provocar o prazer pela prática esportiva, fomentando a socialização e o espírito de equipe entre nossas crianças e adolescentes. A introdução em nosso município do esporte desempenha um papel significativo proporcionando uma abordagem lúdica que aprimora o equilíbrio e a coordenação motora. Este projeto também contribui para o desenvolvimento físico e mental dos participantes", detalhou a Secretária de Esportes e Lazer de Tanguá, Pyll Maciel.



“Ter a oportunidade de desenvolver e difundir a modalidade do beach tennis no nosso estado é um grande privilégio, afinal, o Rio de Janeiro possui características que abraçam a categoria. Nós já temos o maior torneio do mundo, que é o Follow The Beach, e ele agora inicia o seu braço social que perpetuará essa cultura do Beach Tennis em todos os municípios através do Follow the Future, um projeto que tem além da pratica esportiva como carro chefe, a formação de professores dos municípios que por onde o projeto irá passar para manter a presença e o ensino da modalidade de uma forma constante. Além da doação permanente dos materiais esportivos necessários para a prática esportiva.”, disse Rafael Picciani, secretário de estado de esporte e lazer do Rio de Janeiro.



"O Follow the Future começou no ano passado no Follow the Beach Copacabana e era desejo nosso ampliar o projeto. Nosso objetivo é levar o esporte para as cidades do estado do Rio de Janeiro para locais sem praia, para o interior e região metropolitana do estado. Cada sementinha plantada é importante para nós pois traz um esporte super inclusivo para a vida de crianças e adolescentes, forma cidadãos e quem sabe futuros atletas. Estamos muito felizes com essa parceria com o Governo do Estado do Rio de Janeiro através da Secretaria de Esportes do Rio de Janeiro", disse Aline Storchi, idealizadora e organizadora do Follow the Future.