Nesta quarta-feira, dia 14, têm início o Torneio Winners e o treinamento dos boleiros da 10ª edição do Rio Open apresentado pela Claro. Desde a primeira edição, em 2014, o maior torneio de tênis da América do Sul apoia iniciativas sociais e acredita no poder transformador através do esporte.

O Winners é voltado especialmente para crianças e jovens que frequentam os projetos Escolinha Fabiano de Paula, Futuro Bom, Projeto Paraty Tênis e Tênis na Lagoa, apoiados pela competição, além do Núcleo Esportivo Rio Open. Os participantes também ganham ingressos para assistir às partidas do Rio Open, e alguns deles vão fazer parte da equipe de Ball Kids, os famosos "boleiros”. Nos maiores torneios de tênis do mundo, essa função é tradicionalmente desempenhada por crianças e adolescentes e grandes atletas, como Federer e Shapovalov, já foram boleiros quando criança.

Já o treinamento é ministrado por Alexandre Borges, responsável pelo projeto Tênis na Lagoa, junto de uma equipe especializada. Nele, as crianças e jovens aprendem todo o gestual dos boleiros: como devem correr, as posições que devem ficar, as sinalizações que devem ser feitas com as mãos para os jogadores receberem as bolas, como ficar ao lado da rede etc. Toda essa capacitação se reflete em uma experiência única para a garotada que, além de aprender uma nova função, ainda tem a oportunidade de ver grandes jogos de perto.

Além disso, 17 jovens dos projetos serão treinados para atuar nas áreas de Controle de acessos, Alimentação e Bebidas, Entretenimento, Tecnologia, Vestiário, Logística e Merchandising do Rio Open 2024.