Promessa do tênis brasileiro, #665 João Fonseca venceu o cabeça de chave número 7 #36 Arthur Fils nesta quarta-feira de forma surpreendente e está classificado para as oitavas do Rio Open. Embalado pela torcida, o anfitrião levou a melhor sobre o francês por 2 sets a 0, com parciais de 6/0 e 6/4, em 1h de partida e se garantiu na segunda rodada do Aberto do Rio de Janeiro.

João Fonseca começou com tudo na partida e não deu chances ao favorito Arthur Fils. Sacando firme e sólido nas trocas de bola, o brasileiro aplicou um pneu em apenas 29 minutos.

Precisando reagir para se manter vivo no Aberto do Rio de Janeiro, o francês voltou melhor e equilibrou o confronto. No sétimo game do segundo set, o brasileiro aproveitou a oportunidade e conseguiu a quebra para abrir 5x3 na parcial. Em seguida, sacou firme para fechar a partida em 6/4 e selar a classificação para as oitavas de final do Rio Open.

O desafio da promessa brasileira será o chileno Cristian Garin, campeão do torneio em 2020. O confronto está marcado para quinta-feira e o horário ainda será divulgado.