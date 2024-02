Principal atração do Rio Open, #2 Carlos Alcaraz se lesionou no primeiro game do jogo diante do brasileiro #117 Thiago Monteiro e desistiu do torneio. O espanhol torceu o pé no segundo ponto e não conseguiu seguir na partida.

Vice-campeão em 2023, Alcaraz vai perder 300 pontos no ranking, se distanciando do líder Novak Djokovic. Com isso, o espanhol termina a gira sul-americana de forma decepcionante, tendo que desistir do Rio Open por lesão e perdido na semifinal do ATP 250 de Buenos Aires na última semana.

Classificado para as oitavas de final, Thiago Monteiro encara o compatriota #153 Felipe Meligeni, que venceu o argentino #76 Pedro Cachin nesta terça-feira, por 2 sets a 1, parciais de 6x2, 3x6 e 6x3. O confronto está marcado para quinta-feira, com horário ainda a ser definido.