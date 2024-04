Top 25 do mundo confirma presença no BT 200 de Ubá (MG)

Depois de confirmar a participação da ex-top 5 mundial Flávia Muniz, a organização do BT 200 de Ubá anunciou a presença do número 25 do mundo Gabriel Santos na próxima edição do torneio, que acontece de 21 a 26 de maio nas quadras do Praia Club Sports, em Ubá (MG).



Ainda sem parceria definida para o torneio internacional na Zona da Mata Mineira, que vai distribuir US$ 15 mil em premiações (R$ 75 mil) e 200 pontos no ranking aos atletas participantes, Gabriel Santos comemorou o sucesso da modalidade no Brasil.



"O beach tennis vem crescendo tanto na parte do treinamento e também na parte de conhecimento da população. Acredito que o meu momento no esporte é evoluir tanto na parte de atleta e também conseguir acompanhar e participar desse crescimento do beach tennis no país", contou o atleta de 25 anos, que chegou a ser número 19 do mundo em 2022.



"O diretor do torneio de Ubá, Daniel Batata, é um cara muito dedicado no que faz. Acredito que ele se dedica ao máximo para proporcionar ao público e aos jogadores sempre uma experiência muito boa nos eventos. Estou sempre presente na região da Zona da Mata por conta dos eventos dele. E vejo uma evolução e um reconhecimento pelo esporte de forma expressiva. Espero que sempre continue com essa crescente", completou Santos, que no ano passado foi semifinalista de um BT 400 em Copacabana (RJ).



No BT 200 de Ubá, evento da Batata Bowl Entertainment, o torneio amador Seniors será da classe CBT GA+, de maior pontuação nacional, computando 350 pontos no ranking brasileiro. Além disso, irá computar também para o ranking estadual 600 pontos.



As Categorias A, B e C também serão nacionais, porém G1 com 100 pontos para o campeão no nacional e 600 no estadual. Categorias D e Subs serão todas pela plataforma da Federação Mineira em um torneio FMT 600. As categorias Subs terão pontuação G2 no Brasileiro.



As inscrições para o torneio nas Categorias Amadoras já encontram-se abertas, e podem ser realizadas através do site https://linktr.ee/itfbt200uba



As inscrições para as categorias disputadas no âmbito da Confederação Brasileira de Tênis (CBT) se encerram dia 29 de abril, às 16h. E as demais categorias seguem o regulamento da Federação Mineira de Tênis (FMT), que se encerram cinco dias antes do início da categoria.