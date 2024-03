Beach Tennis, o esporte que mais cresce no país. O projeto social é uma iniciativa do torneio Follow the Beach Copacabana em conjunto com a Rio Inventa Eventos e do Governo do Estado do Rio de Janeiro através da Secretaria de Esportes e Lazer. Depois do sucesso em Tanguá (RJ), no final de janeiro, a cidade de Queimados (RJ) recebe, neste sábado, 16, a segunda etapa de criação de célula do projeto social Follow the Future, destinado a ajudar crianças carentes através da iniciação doo esporte que mais cresce no país. O projeto social é uma iniciativa do torneio Follow theem conjunto com a Rio Inventa Eventos e do Governo do Estado do Rio de Janeiro através da Secretaria de Esportes e Lazer.

Vila Olímpica da cidade, localizada na Av. Maracanã, no bairro Pacaembu, a partir das 10h até às 15h . A clínica será ministrada por Alessandro Calbucci, italiano multicampeão mundial radicado no Rio de Janeiro, em conjunto com Flávia Muniz, ex-top 5 do mundo. Serão também capacitados professores de Ed. Física de escolas da rede estadual para seguirem com o projeto no local. De acordo com Marcelo Picciani, Secretário de Queimados (RJ) são esperadas 100 crianças de toda a cidade na Vila Olímpica da cidade, localizada na Av. Maracanã, no bairro Pacaembu, a partir das 10h até às 15h .

"O projeto Follow the Beach foi consagrado como o maior e melhor evento do mundo da modalidade e poder levar o esporte para lugares onde não tem praia e crianças que não têm acesso é muito gratificante e grandioso assim como a história que construímos com a competição", disse Aline Storchi, idealizadora e organizadora do Follow the Future.

Beach Tennis. Estamos empolgados", disse a Secretária de Esportes e Lazer de Tanguá, Pyll Maciel. A primeira etapa do projeto ocorreu no final de janeiro na Praça da Juventude, na cidade de Tanguá, onde vinte professores de educação física foram capacitados por Flavia Muniz e 93 crianças de diversas Escolas Municipais, da comunidade do entorno da Vila Cortês e da Guarda Mirim participaram da clínica inicial. Os alunos e o projeto receberam material doado para a prática das aulas: "O evento de abertura foi maravilhoso. Vamos iniciar com o material doado pelo evento uma escolinha de Beach Tennis. Estamos empolgados", disse a Secretária de Esportes e Lazer de Tanguá, Pyll Maciel.