"CãoDulas" voltam ao Brasil Open neste ano/ Foto: Renato Miyaji/ VAVEL Brasil

Na próxima segunda-feira (27), tem início a 17ª edição do Brasil Open, em São Paulo. Assim como no ano passado, em 2017, o torneio conta com a participação de "CãoDulas", ou seja, cachorros abandonados que serão os gandulas nos jogos de semi e final da competição.

Os cães que participarão desta edição do torneio serão: Cindy, Nanda, Pretinha, Mia, Arlete e Ovelha. Todos eles vem de ONGs do Estado de São Paulo - a Segunda Chance e Cão Sem Dono.

Em 2016, os cães marcaram participação em apenas jogos amistosos realizados nos últimos dias da competição. No entanto, neste ano, eles estarão presentes em partidas oficiais.

“Ao levar os CãoDulas às quadras, queremos mais uma vez mostrar ao público que os cães que aguardam por um lar só necessitam de afeto, cuidado e nutrição de alta qualidade. Não importa sua origem ou idade, quando são amados e alimentados corretamente podem ser maravilhosos companheiros, brincar, aprender coisas novas e realizar grandes feitos” disse Madalena Spinazzola, uma das idealizadoras do projeto.

“São cães que tiveram uma trajetória difícil, sim. Porém, o que queremos evidenciar não é a história sofrida do passado, mas provar que, independentemente do que eles passaram, podem ser grandes companheiros hoje e no futuro!” completou.

Neste ano, o torneio será disputado nas quadras de saibro do Esporte Clube Pinheiros, localizado na zona Sul da cidade de São Paulo, entre os dias 27 de fevereiro e cinco de março.

Na chave de simples, além de Orlandinho, os tenistas da casa que disputam o torneio serão o número um do país Thomaz Bellucci - 76º colocado no ranking da ATP - além do cearense Thiago Monteiro e o experiente Rogério Dutra Silva, o "Rogerinho".

