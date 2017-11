Melo e Kubot dominam Harrison/Venus e estão na decisão do ATP Finals

Um representante brasileiro já está garantido na decisão do ATP finals 2017. Neste sábado (18), Marcelo Melo teve uma grande exibição individual e, junto de Lukas Kubot, garantiu sua dupla na decisão do torneio com uma vitória sobre o conjunto formado por Ryan Harrison e Michael Venus.

A dupla do brasileiro venceu por dois sets a zero, parciais de 6-1 e 6-4, em aproximadamente 1h de partida. Na última e única decisão que Melo frequentou, ele saiu com o vice-campeonato. Junto de Ivan Dodig, eles foram derrotadas pelos irmãos Bryan na edição de 2014.

Eles aguardam seus próximos adversários, que sairão da semifinal entre o duo formado pelo também mineiro Bruno Soares e Jamie Murray contra Henri Kontinen e John Peers. Este confronto será realizado a partir das 16h (horário de Brasília).

O jogo

Melo e Kubot deram show no primeiro set. Eles chegaram a abrir 5-0, mas Harrison/Venus conseguiram evitar o "pneu" ao confirmarem seu único serviço na parcial. Sem prolongar, a dupla número um do mundo tratou de fechar em 6-1 em apenas 23 minutos. Eles perderam apenas 16 pontos dos 42 disputados.

Harrison e Venus trataram de equilibrar o jogo na segunda parcial. Impondo mais dificuldade ao conjunto do brasileiro, eles chegaram a ter dois break points já no quarto game, mas não conseguiram consolidar um sequer. O grande desempenho individual de Melo foi decisivo neste set. Sua dupla reagiu aos ataques e devolveu na mesma moeda com uma quebra pontual no nono game (5-4), que permitiu a conclusão do jogo logo em seguida.

Marcelo Melo e Lukas Kubot chegam à final com três vitórias e uma derrota no torneio. Somadas a de hoje, o duo superou Ivan Dodig e Marcel Granollers na primeira rodada e os irmãos Bryan logo em seguida. A derrota veio justamente para a dupla de Bruno Soares e Jamie Murray na última partida da fase de grupos.

