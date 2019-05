Já na terceira etapa do Grand Prix de vôlei, Brasil encara as americanas

Nesta sexta-feira (15), às 8h30 no horário de Brasília, Brasil e Estados Unidos se enfrentam pelo primeiro jogo da terceira semana do Grand Prix de vôlei feminino. O jogo acontecerá em Bancoc, na Tailândia, e será válida pelo Grupo G, composto pelas duas equipes, República Dominicana e as donas da casa.

Brasil e Estados Unidos duelaram no último domingo (10), em São Paulo, e as brasileiras, invictas na competição, venceram por 3 sets a 0. Na classificação geral, o time verde e amarelo lidera com 18 pontos. A Turquia está em segundo, com 13, a China em terceiro, também com 13, mas com um salto de sets pior que as turcas, e a Sérvia em quarto, com 11. As americanas aparecem em sexto lugar, com nove.

Em caso de um resultado positivo das brasileiras por qualquer placar, as atuais campeãs olímpicas garantirão um lugar na Fase Final. No Grand Prix, as quatro equipes mais bem classificadas ao fim dessa semana avançarão para fase decisiva, que contará ainda com outros dois times: Japão (país sede) e o vencedor do playoff da segunda divisão (Holanda, Porto Rico, Polônia ou Bélgica). A etapa derradeira acontecerá de 20 a 24 de agosto, em Tóquio, no Japão.

Ainda nesta etapa, o Brasil irá encarar a República Dominicana, no sábado (16), às 4h (horário de Brasília), e a Tailândia, às 6h30 (horário de Brasília), no domingo (17), além do jogo contra as americanas nesta sexta-feira.

Para o treinador José Roberto Guimarães, o jogo contra as americanas sempre é muito bom pela qualidade das adversárias. O técnico ainda ressaltou a importância da vitória para que as brasileiras se classifiquem e tenham mais tranquilidade na competição.

“É sempre bom jogar com a seleção americana porque exige da nossa equipe uma postura concentrada e focada na velocidade que os Estados Unidos imprime, tanto nas ações ofensivas quanto nas defensivas. O jogo também é decisivo para a continuidade na competição. Uma vitória já nos classifica para a fase final. Temos que ir em busca desse resultado. Essa semana também será importante para fazer com que as jogadoras que não participaram tanto até aqui da competição ganhem mais ritmo de jogo”, explicou José Roberto.

O preparador físico da seleção feminina, Fábio Correia, explicou como são as viagens da equipe e a importância dos treinamentos.

“Quando passamos por uma viagem longa como essa, a ideia é arrumar o quanto antes a questão do fuso horário para as jogadoras terem uma boa noite de sono. Hoje, realizamos uma atividade leve, tranquila e sem uma grande demanda de esforço físico. O treinamento também foi importante para elas terem um primeiro contato com o ginásio oficial das partidas”, ressaltou Fábio.

A ponteira Jaqueline chamou a atenção para a dificuldade de encarar os Estados Unidos, lembrando de como devem se comportar na quadra.

“É sempre difícil jogar contra as americanas. É um jogo de igual para igual. Elas têm um jogo parecido com o nosso, além de ter muita velocidade. Temos que estar sempre atentas. As centrais americanas vão muito alto e o nosso sistema defensivo tem que estar sempre preparado. Também precisamos passar muito bem para nossas jogadas saírem”, lembrou Jaqueline.

A levantadora Fabíola comentou sobre o treinamento, após o cansaço de uma viagem e a mudança de fuso-horário.

“Estamos cansadas da viagem, mas a vida de atleta é assim. Temos que nos acostumar ao fuso o quanto antes e, por isso, o treinamento de hoje foi tão importante. Já estamos fazendo o nosso corpo funcionar no horário correto”, disse a levantadora.