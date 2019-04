Brasil vence o Japão e é campeão pela décima vez no Grand Prix

Partida válida pela final do Grand Prix de vôlei feminino, realizada no Ariake Collesium, em Tóquio, no Japão.

INCIDENCIAS : Partida válida pela final do Grand Prix de vôlei feminino, realizada no Ariake Collesium, em Tóquio, no Japão.

A seleção brasileira feminina de vôlei é campeã do Grand Prix pela décima vez. Neste domingo (24), o Brasil venceu o Japão por 3 sets a 0 (25-15, 25-18 e 27-25), no Ariake Collesium, em Tóquio, no Japão. Nem mesmo uma barulhenta torcida nipônica foi capaz de parar o time verde e amarelo. As atuais campeãs olímpicas disputaram 14 partidas e perderam apenas uma para alcançarem o inédito décimo triunfo. As japonesas ficaram em segundo lugar e a Rússia na terceira posição.

A partida começou equilibrada. Bem nas bolas de velocidade, as brasileiras foram para a primeira parada técnica com três de vantagem (8-5). As centrais eram eficientes e o Brasil fez 12-8. Com um erro do Japão, a diferença no marcador subiu para seis (17-11). A ponteira Fernanda Garay conseguiu um ponto de ataque pelo fundo e o time verde e amarelo fechou o primeiro set por 25-15.

O Brasil seguiu pressionando o Japão no saque e no bloqueio e fez 5-1. Depois de um longo rally, as brasileiras abriram cinco (11-6) e o técnico japonês pediu tempo. Com uma boa sequência de saques da ponteira Saori Kimura, o Japão encostou (13-11) e, foi a vez do treinador brasileiro, José Roberto Guimarães, pedir tempo. O jogo ficou equilibrado. A ponteira Jaqueline cresceu de produção e as atuais campeãs olímpicas fizeram 16-13. Neste momento, as brasileiras voltaram a dominar o marcador e venceram a segunda parcial por 25-18.

O Japão voltou melhor para o terceiro set e fez 4-2. A central Fabiana seguiu bem nas bolas de velocidades e o Brasil virou o marcador (6-5). O time nipônica passou a sacar e defender melhor e abriu três (10-7). Bem no bloqueio, o Brasil reagiu e virou o placar (17-14). Com uma boa sequência de saques, o time da casa empatou (17-17). As brasileiras seguraram a reação nipônica e venceram o terceiro set por 27-25 e o jogo por 3 sets a 0.

Assessoria/CBV