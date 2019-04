Seleção brasileira de vôlei vence a República Dominicana em amistoso de pré-temporada

No segundo amistoso feito pela seleção brasileira feminina de vôlei antes da estreia oficial da temporada deu Brasil, de novo. O jogo foi contra a República Dominicana, no ginásio do Mangueirinho, em Belém. O confronto terminou em 3 sets a 1 para a equipe de José Roberto Guimarães (25/13, 25/17, 25/23 e 25/14).

A partida começou tranquila para a seleção brasileira. O primeiro set foi um passeio das meninas do Brasil, elas estavam no pique e o que mais chamou a atenção foi a quantidade mínima de falhas, apenas três erros brasileiros no set que terminou com a parcial de 25x13.

O segundo set não foi como o primeiro. As dominicanas já começaram na frente e logo no início já abriram três pontos (5x2). O Brasil até chegou a recuperar (9x7), mas não conseguiu manter a vantagem. A recepção da equipe da casa caiu muito, logo os ataques também perderam a eficiência. Além disso a quantidade de erros brasileiros aumentou consideravelmente, foram nove erros, três vezes mais do que na primeira parcial. O set fechou em 25 a 17 para as dominicanas, que empataram o jogo.

A terceira parcial foi bastante concorrida, o Brasil começou melhor (8x4), mas logo a equipe visitante chegou ao placar (8x8). As donas da casa cresceram no bloqueio, um dos principais fundamentos do Brasil e isso foi fundamental para a decisão do set. Além disso, vale ressaltar a entrada da Amanda, no final da parcial. A novata da seleção brasileira profissional entrou para sacar e fez uma bela sequência de saques, que foram indispensáveis para a vitória apertada da seleção brasileira, por 25 a 23.

O último set começou disputado, mas logo o Brasil despontou. O bloqueio foi muito importante, cresceu ao longo da partida e foi um dos melhores fundamentos da seleção brasileira. Tandara, a maior pontuadora da partida, foi o nome do set, sendo a bola e segurança da levantadora Roberta. O jogo terminou na parcial de 25 a 14, vitória brasileira por 3 sets a 1.

A vitória dá ao Brasil confiança para enfrentar a próxima competição. A equipe de Zé Roberto viajará para a Suíça, para disputar o torneio Montreux Volley Masters. A estreia da seleção brasileira será no dia 6 de junho, contra a Polônia.