Praia Clube vence 'duelo dos extremos' contra Sesi e continua invicto na Superliga

A incrível campanha que o Praia Clube vem fazendo na Superliga Feminina segue em alta. A equipe de Uberlândia venceu mais uma partida na competição nacional e segue sem perder um jogo sequer. Nessa quinta (8), o time do Triângulo Mineiro bateu o Sesi por 3 a 0, com parciais de 25/15, 25/13 e 25/18, pela oitava rodada do returno.

Quem teve mais acerto no duelo entre Praia e Sesi foi a ponteira Fê Garay, com 18 pontos, seguida pela ponteira Ellen (17) e pela central Fabi (8). Fê foi ainda eleita a melhor atleta do jogo pela bela atuação registrada no jogo em solo mineiro.

Em casa, o time Paulo Coco ratificou a boa fase e venceu sem dificuldades as paulistas. O resultado recolocou o clube na liderança da competição, agora com 54 pontos, após ter perdido a ponta para o Sesc RJ momentaneamente. O próximo compromisso das líderes da Superliga será contra o Osasco, no dia 16 de fevereiro, às 20h30.

Boa fase confirmada de um lado, péssimo momento atestado do outro. Com o revés, o Sesi segue na última colocação da Superliga com apenas quatro pontos conquistados em 57 disputados. A equipe paulista vai enfrentar o Pinheiros na próxima rodada, às 19h do dia 16 de fevereiro.