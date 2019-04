Bauru vence Valinhos e avança aos playoffs da Superliga Feminina

Em jogo válido pela décima rodada do returno da Superliga Feminina, o Bauru venceu o Renata Valinhos/Country, por 3 sets a 0, com parciais de 13/25, 19/25 e 11/25. O jogo aconteceu nesta sexta-feira (23), no ginásio Vereador Pedro Ezequiel da Silva, em Valinhos.

Com a vitória, o Bauru se classificou antecipadamente para as quartas de final da Superliga, pelo segundo ano consecutivo. São 29 pontos, em sete vitórias e 14 derrotas, tirando qualquer possibilidade de ser alcançado pelo São Caetano, o nono colocado. Já o Valinhos continua na penúltima colocação, com apenas sete pontos em 21 jogos.

Na próxima rodada, última do returno, o time de Tiffany enfrentará o São Cristóvão Saúde/São Caetano, no ginásio Panela de Pressão, na sexta-feira (2), às 21h30. Já o Valinhos recebe o Camponesa/Minas, no mesmo dia e horário.

Resumo da partida

A partida foi dominada pelas jogadoras do Bauru desde o início. O time precisava dos três pontos para não depender de outros para avançar de fase. O primeiro set foi um passeio bauruense, com destaque para o bloqueio, que foi o diferencial: 25 a 13. A segunda parcial, bem mais equilibrada, só foi decidida no final, quando Helô teve uma ótima passagem no saque: 25 a 19.

O último set fechou com chave de ouro a boa apresentação das anfitriãs. O Valinhos estava totalmente desorganizado em quadra e cedeu espaço para a equipe bauruense fazer 25 a 11, sem dificuldades.

Tiffany dá o Troféu Viva Vôlei para companheira de time

As maiores pontuadoras da equipe bauruense foram Palacio, que fez 16 pontos, Andressa, com 15, e a oposta Tifanny, que pontuou 11 vezes. Mesmo com o número de pontos inferior ao que está acostumada a executar, a oposta levaria para casa o troféu Viva Vôlei da noite. No entanto, Tifanny, em um gesto generoso, repassou o troféu para a companheira Andressa, pois considerou que ela foi a melhor em quadra.