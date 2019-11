Resultado Minas x Fluminense pelos playoffs da Superliga Feminina (3-1)

Ficamos por aqui com a transmissão de Minas 3 x 1 Fluminense. Obrigada a todos que nos acompanharam e até a próxima!

Troféu Viva Vôlei ficou com a central Carol Gattaz

Minas fecha o jogo e garante a vaga na semifinal

25/23 - Bloqueio duplo do Minas

24/23 - Hooker vem voando do meio fundo

23/23 - China da Lara

23/22 - Hooker solta o braço e vai para a torcida

Stefano Lavarini para o jogo

22/22 - Carol Gattaz fica no bloqueio

22/21 - Bloqueio em cima da Newcombe

22/20 - Erro de saque da Georgia

22/19 - Arianne ataca pra fora e Minas se aproxima da semifinal

21/19 - Erro de saque de Larissa

20/19 - Hooker ataca pra fora

20/18 - Macris se atrapalha pra defender ataque da Arianne

20/17 - Ataque pra fora da equipe carioca

19/17 - Ponto do Fluminense

19/16 - Hooker devolve a pancada e acerta a quina da quadra

18/16 - Agor Thaisinha acertou a mão e cravou a bola na quadra minastenista

18/15 - Ataque ruim da Thaisinha

17/15 - Bola de xeque pro Minas

16/15 - Daroit solta o braço

15/15 - Thaisinha empata o set

Fluminense para o jogo após virada mineira

15/14 - Bola de xeque pra Carol Gattaz

14/14 - Hooker explora o bloqueio adversário

13/14 - Bola do Fluminense desvia na defesa mineira e sai

13/13 - Mais uma vez, Hooker vem quente na bola

12/13 - Michelle ataca pra fora

11/13 - Hooker conseguiu pegar a bola por cima do bloqueio e não deu chances pra defesa

10/13 - Ponto do Fluminense

10/12 - Bloqueio duplo carioca

10/11 - Bola de xeque pra Hooker

9/11 - Mara ataca no fundo de quadra, onde não tinha ninguém

8/11 - Pancada da Arianne em cima da Macris vai parar na torcida

8/10 -Bom rally na Arena MTC. Após sequencia de defesas mineira, Arianne colocou no chão

8/9 - Hooker explora o bloqueio e não deixa o Fluminense desgarrar no placar

7/9 - Ace de Thaisinha! Léia não conseguiu controlar o saque da camisa 11

7/8 - Daroit tenta achar a paralela mas joga pra fora

7/7 - Bloqueio carioca toca na rede

6/7 - Thaisinha passou pelo bloqueio e afundou a bola na quadra do Minas

6/6 - Daroit ataca e a bola vai pra fora após bater no bloqueio

5/6 - Ace de Lara!

5/5 - Thaisinha explora o bloqueio

5/4- Erro de saque de Michelle

4/4 - Thaisinha passa pelo bloqueio mineiro e empata

4/3 - Hooker saca na rede

4/2 - Pancada da americana Sonja Newcombe

3/2 - Toco da Hooker em cima da Michelle

2/2 - Newcombe toca na rede

2/1 - Defesa carioca até se esforçou pra defender, mas Hooker confirma mais um ponto

1/1 - Hooker continua soltando pancadas

0/1 - Arianne explora o bloqueio

Tudo pronto pro set da sobrevivência carioca

Minas está a um set de encarar o Rio de Janeiro na semifinal

25/15 - Hooker ignora a presença do bloqueio adversário e fecha o set

24/15 - Ataque da Renatinha desvia e vi pra fora

24/14 - Ace da Macris! Thaisinha se atrapalha na recepção

23/14 - Dois toques da levantadora Giovanna

22/14 - Renatinha explora o bloqueio mineiro

22/13 - Lara desperdiça a bola de xeque

21/13 - Daroit ataca, a bola bate no bloqueio e sai

20/13 - Daroit aproxima o Minas da vitória no set

19/13 - Largadinha do Fluminense não deu tempo da Léia chegar pra defender

19/12 - Bloqueio da Gattaz na Arianne

18/12 - Bloqueio do Minas

17/12 - Pancada de Hooker fez a jogadora carioca ir nas placas pra tentar defender, mas o ponto foi mineiro

16/12 - Larissa ataca pelo meio pra diminuir a desvantagem

Fluminense para o jogo mais uma vez

16/11 - Michelle tenta aproveitar o espaço no fundo de quadra mas manda pra fora

15/11 - Gattaz pela china acerta uma pancada que bateu no rosto da líbero Sassá

14/11 - Saque pra fora da Thaisinha

13/11 - Arianne manda uma pancada pra quadra mineira

13/10 - Bola de segunda da levantadora Macris

12/10 - Bloqueio do Minas volta no pé da Thaisinha

11/10 - Mara crava a bola na quadra do Fluminense

Tempo pedido pelo técnico Stefano Lavarini

10/10 - Pancada da Thaisinha pra cima da Léia

10/9 - Thaisinha vence o bloqueio de Hooker

10/8 - Larissa roda pra equipe carioca

10/7 - Bola de xeque pra Hooker

9/7 - Erro na combinação de jogadas do Minas

9/6 - Thaisinha explora o bloqueio

9/5 - Ataque pra fora da Lara

8/5 - Bola de segunda da Macris no fundo de quadra, onde tinha um buraco na defesa

7/5 - Lara para o ataque da Hooker

7/4 - Erro de saque da Gattaz

Tempo do Fluminense

7/3 - Hooker, mais uma vez, não alivia no ataque

6/3 - Daroit solta o braço

5/3 - Defesa da Macris volta pra fora

5/2 - Pri Daroit passa pelo bloqueio duplo

4/2 - Que pancada da Hooker! A oposta americana não deu nenhuma chance pra defesa

3/2 - Larissa vem pelo meio pra pontuar

Cartão amarelo pra Thaisinha

3/1 - Thaisinha isola a bola no saque e provoca a torcida

2/1 - Desa vez Thaisinha explorou o bloqueio

2/0 - Ataque muito ruim da Thaisinha

1/0 - Newcombe solta o braço

Vamos para o terceiro se!

Fluminense faz 25 a 23, empata a partida e continua lutando pela sobrevivência na série

23/25 - Lara solta o braço pra empatar a partida

23/24 - Hooker explora o bloqueio

22/24 - Pancada de Lara pela china

22/23 - Arianne, vinda do fundo, pisa na linha dos três metros

21/23 - Bola de segunda da Macris

20/23 - Bagunça na defesa mineira e o Fluminense se aproxima do empate

20/22 - Ponto do Fluminense

20/21 - Gattaz pela china

19/21 - Rosamaria ataca pra fora

19/20 - Bloqueio em cima da Rosa

19/19 - Arianne ataca torto e bola vai pra fora

18/19 - Thaisinha saca pra fora

17/19 - Erro de saque

17/18 - Hooker vai distribuindo pancadas

16/18 - Ace da Giovanna

16/17 - Toque na rede do Minas

Tempo do Fluminense

16/16 - Hooker passa por cima do bloqueio pra atacar uma diagonal curtissima

15/16 - Pancada de Mara

14/16 - Ataque da Lara desvia no bloqueio da Daroit e sai

14/15 - Bloqueio simples da Hooker

13/15 - Lara explora o bloqueio

13/14 - Pancada de Rosamaria não teve como a Thaisinha defender

12/14 - Mara pelo meio

11/14 - Bela diagonal da Arianne

11/13 - Larissa saca pra fora

10/13 - Ponto do Fluminense

10/12 - Gattaz, mais uma vez, pontua pro Minas

9/12 - Pra se redimir, china da Gattaz

8/12 - Gattaz, na bola de xeque, ataca pra fora

8/11- Bloqueio do Minas funciona mais uma vez

7/11 - Larissa pontua depois de lindo levantamento Giovanna

7/10 - Bloqueio duplo na Thaisinha

6/10 - Ponto mineiro

5/10 - Largadinha do Fluminense

5/9 - Mara, pelo meio, desconta para o Minas

4/9 - Ace de Michelle! Pri Daroit não conseguiu a defesa

4/8 - Arianne explora o bloqueio

4/6 - Hooker no bloqueio solo

3/6 - Mara pelo meio, no fundo da quadra carioca

2/6 - Bloqueio cresce para cima da Carol Gattaz

2/5 - Defesa mineira falha clamorosamente e não consegue a recepção

2/4 - Thaisinha acha o fundo da quadra mineira

2/3 - Pontaço pelo meio, largadinha difícil pra defesa

2/2 - Gattaz erra o saque, que fica na rede

2/1 - Gattaz, sempre ela, na largadinha

1/1 - Ataque do Fluminense pelo meio

1/0 - Gattaz explora o bloqueio

Minas fecha o primeiro set e vai se aproximando da semifinal. Primeira parcial foi 25 a 22

25/22 - Hooker explora o bloqueio e fecha o set

24/22 - Thaisinha acha um buraco na paralela

24/21 - Erro de saque de Karol Tormena

24/20 - Bola da Gattaz desvia no bloqueio e sai

23/20 - Fluminense tenta a reação no final do set

23/19 - Pancada da oposta Hooker

22/19 - Gattaz pela china

21/19 - Subiu a parede mineira pra pontuar

20/19 - Fluminense encosta no placar

20/18 - Macris erra uma bola de xeque

Minas para o jogo quando o Fluminense começa a ensaiar uma reação

20/17 - Vinda do fundo, Thaisinha solta uma pancada

20/16 - Ponto do Fluminense

20/15 - Arianne finalmente roda pra equipe carioca

20/14 - Bloqueio da Gattaz

19/14 - Mais um ponto mineiro da capitã Carol Gattaz

18/14 - Gattaz, de novo, marca mais um

17/14 - Carol Gattaz segue imparável pela china

16/14 - Mais uma china da Gattaz que cai na quadra adversária

15/14 - Bloqueio duplo na Michelle

14/14 - Gattaz empata pela china

13/14 - Hooker solta duas pancadas até por a bola no chão

12/14 - Saque pra fora da Mara

12/13 - Newcombe na bola de xeque

11/13 - Bola rápida da Mara pelo meio

Tempo solicitado pelo Stefano Lavarini

10/13 - Hooker é bloqueada, tenta recuperar mas a bola volta fora

10/12 - Bloqueio carioca

10/11 - Giovanna em uma linda bola de segunda

10/10 - Hooker solta o braço

9/10 - China da Lara

9/9 - Hooker passa pelo bloqueio duplo

8/9 - Ace da Michelle

8/8 - Ponto do Fluminense

8/7 - Pancada da Rosamaria

7/7 - Ataque pra fora

7/6 - Arianne explora o bloqueio

7/5 - Lara ataca pra fora

6/5 - China da Gattaz

5/5 - Bloqueio do Minas volta fora.

5/4 - Ponto muito disputado que termina com bloqueio na americana Newcombe

5/3 - Newcombe ataca e a defesa carioca se complica

4/3 - Hooker passa por cima do bloqueio

3/3 - Ace de Thaisinha

3/2 - Clarisse explora o bloqueio

3/1 - Erro de saque da Mara

3/0 - Bloqueio duplo na Leticia Hage

2/0 - Mais um ataque de Newcombe que não teve defesa

1/0 - Newcombe marca o primeiro

Foi respeitado um minuto de silencio em homenagem a Bebeto de Freitas

Vai começar a partida!

Neste momento, a capitã mineira Carol Gattaz é homenageada pelos 150 jogos com a camisa minastenistas.

As jogadoras das duas equipes já estão em quadra para o aquecimento em quadra. Mais alguns minutos e a bola sobe na Arena MTC!

Fique conosco! A partida entre Camponesa/Minas x Fluminense ocorre às 15h deste sábado (17). A VAVEL Brasil transmite o tempo real ao vivo online. Até logo mais!

Fala, Carol Gattaz! “Encaramos este jogo como uma decisão de quartas de final. Independentemente dos resultados anteriores, acreditamos que a partida deste sábado será diferente. Elas vão vir com tudo para tentar o terceiro jogo. Com certeza, o time do Fluminense entrará em quadra com muito mais vontade e, por isso, nós nos preparamos muito. Sabemos que o adversário é um grande time, e precisamos ter muita atenção no jogo”, declarou.

Fala, Renatinha! “Estou lutando para estar em quadra amanhã a espero realmente poder ajudar o time. É um momento delicado, precisamos dessa vitória para seguir adiante na competição e sabemos que não vai ser fácil. O time do Minas vem jogando bem, mas nos preparamos bastante para encarar essa partida e estamos confiantes de que somos capazes de empatar a série. Para isso, sabemos que teremos que jogar mais que 100%”, disse.

O Fluminense poderá contar com um importante reforço para tentar empatar a série. A oposta Renatinha, que ficou fora do primeiro confronto por entorse no tornozelo, deve ficar a disposição do técnico Hylmer Nascimento.

O histórico também é favorável para as donas da casa. Em três jogos nessa edição da Superliga, o Fluminense não conseguiu vencer nenhum set contra a equipe minastenista.

No primeiro jogo, realizado no Ginásio Hebraica, no Rio de Janeiro, a vitória foi mineira por 3 sets a 0. Agora, contando com o apoio da torcida, o Minas está a uma vitória da semifinal.

+ Minas vence Fluminense e sai na frente por vaga na semifinal da Superliga Feminina

Seja bem-vindo, torcedor que navega pela VAVEL Brasil! Acompanhe os principais lances, ao vivo, do jogo Camponesa/Minas x Fluminense, pela segunda rodada das quartas de final da Superliga 2017/18. A partida acontecerá neste sábado (17), na Arena MTC, às 15h. Fique conosco!