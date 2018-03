Sada Cruzeiro bate Canoas e se classifica para semifinais da Superliga

Sada Cruzeiro e Lebes Canoas se enfrentaram na última quinta-feira (29), pelas quartas de final da Superliga Masculina. A equipe mineira levou a melhor vencendo o time gaúcho por 3 sets a 0, com parciais de 25/23, 25/22 e 25/19. O jogo foi realizado no ginásio La Salle, no Rio Grande do Sul, e fechou a série melhor de três com 2 a 0 para o time celeste, que segue em busca do hexacampeonato na competição.

O adversário do Sada Cruzeiro nas semifinais virá do confronto entre Minas Tênis Clube e EMS Taubaté Funvic. A equipe paulista venceu a primeira partida por 3 sets a 0, e os times vão se enfrentar nesta sexta (30), às 19h, na Arena Minas.

O jogo foi tranquilo para a equipe mineira, que não enfrentou grandes dificuldades na partida. Apesar do Canoas mostrar resistência em alguns momentos, o time se encontrava instável em quadra, cometendo muitos erros de saque. O Cruzeiro soube administrar os erros da equipe adversária e manter o volume de jogo para vencer a partida.

A defesa, principalmente Serginho, foi fundamental para a vitória do Cruzeiro. Além dele, o cubano Simon foi muito importante, marcou cinco pontos de saque, chegando a marca de 47 ao todo na competição.

O melhor jogador eleito na partida foi o capitão Filipe, que levou o troféu Viva Vôlei da noite. Para ele, independente do adversário, a próxima fase da Superliga será difícil.

“A nossa equipe vem mostrando sua força, sempre respeitando os adversários e vamos fortes para mais essa semifinal. Estamos trabalhando juntos há oito anos, algumas peças são trocadas, mas mantém-se a base do time e os resultados são muito bons. Agora vamos pensar já na semifinal, pois serão confrontos bem difíceis, independentemente do adversário”, comentou Filipe.