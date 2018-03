Taubaté vence Minas mais uma vez e garante última vaga na semifinal da Superliga Masculina

O Taubaté é o último classificado para as semifinais da Superliga Masculina 2017/18. Com a vitória por 3 sets 0 ( parciais de 25/22, 25/17 e 25/20) sobre o Minas na última sexta (30), na Arena MTC, o time paulista fechou a série melhor de três em 2 a 0 e garantiu a vaga para a próxima fase. O sérvio Marko Ivovic foi o melhor do duelo e levou o troféu Viva Vôlei.

Apesar do bom início do Minas, a equipe acabou se perdendo e não conseguiu mais equilibrar o duelo. Quinto colocado na classificatória, o Minas se despediu da competição. O time paulista segue na luta pelo título e vai disputar a vaga na final contra o Sada Cruzeiro.

Resumo da partida

O Minas foi pra partida pra jogar sua sobrevivência na competição. Precisando da vitória, o time minastenista começou bem e abriu vantagem quando o marcador apontava 12 a 8. Os dois times foram trocando pontos até que o Taubaté reagiu, fez seis pontos seguidos e virou para 21 a 17. Depois apenas administrou a vantagem e fechou a parcial em 25 a 22.

Abalado com a virada no primeiro set, o Minas começou a segunda parcial errando muito e o Taubaté foi aproveitando pra construir a vantagem e não teve dificuldades pra fazer 25 a 17 e abrir 2 a 0 no jogo.

No terceiro set, os donos da casa tentaram equilibrar o jogo pra continuar sonhando. Com o ataque conseguindo se virar pra manter o time na disputa, a defesa não conseguia acompanhar e o Taubaté continuava a colocar bolas na quadra mineira. O jogo foi equilibrado até a parte final do set, quando o placar apontava 19 a 19, mas o time paulista conseguiu uma sequência de pontos e deu números finais ao jogo com a vitória por 25 a 20 e a vaga garantida após o 3 a 0 no jogo.