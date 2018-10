Vôlei Renata supera atual campeão Cruzeiro e estréia com vitória na Superliga

No primeiro jogo válido pela Superliga Masculina de Vôlei da temporada, o Vôlei Renata bateu o atual pentacampeão Sada Cruzeiro por 3 sets a 0, no Ginásio Taquaral, casa dos paulistanos. Com parciais de 25/20, 25/18, 25/21, a equipe paulista não deu espaço para a Raposa crescer na partida e abriu vantagem na competição.

O Sada Cruzeiro, que já vinha de uma derrota no último sábado contra o Sesi-SP na Supercopa, não conseguiu mostrar seu favoritismo durante a partida e pouca vezes esboçou alguma reação. Com dificuldades na defesa e nos contra-ataques o time celeste não conseguiu encaixar o jogo e se manter estável.

Já a equipe paulista manteve a concentração, foi muito bem nos saques e levou pra casa a primeira vitória da temporada. Os destaques da noite foram o oposto Daniel, que esteve em noite inspirada e não conseguiu ser pego pelo bloqueio mineiro, e o ponteiro Vaccari, que levou pra casa o primeiro troféu Viva Vôlei da Superliga 2018/19.

Mesmo sendo o início da competição, os torcedores da equipe mineira já se mostraram preocupados com o baixo rendimento do time. O Sada vem de derrotas e tem mostrado falta de ritmo de jogo e de entrosamento entre os atletas. Mas as duas equipes tem muitos jogos pela frente e tempo para crescer e mudar os rumos do torneio.

Na próxima sexta-feira, às 20h, o Cruzeiro volta a quadra contra os estreantes do Vôlei Um Itapetininga, em São Paulo. Já o vôlei Renata enfrentará o São Judas no sábado, às 18h, novamente em casa, no Ginásio Taquaral.