Guia VAVEL Superliga Feminina 2018/19: Fluminense 

A Superliga feminina de vôlei 2018/2019 começa na próxima terça-feira. A temporada será a segunda do time carioca Fluminense, que estreará na próxima sexta, contra o Pinheiros. Também estarão presentes no torneio as equipes Dentil/Praia Clube (MG), Sesc-RJ, Minas Tênis Clube (MG), Osasco-Audax (SP), Hinode Barueri (SP), Sesi Vôlei Bauru (SP), São Cristóvão Saúde/São Caetano (SP), BRB/Brasília Vôlei (DF), Curitiba Vôlei (PR) e Balneário Camboriú (SC).

Elenco

A equipe tricolor, que estreou na última temporada na Superliga feminina A, ficou em sexto lugar na edição, com 37 pontos. Este ano o Fluminense chega com três reforços de nome: Joycinha, vindo da Turquia, Carla Santos, atual campeã pelo Praia Clube e a Pri Daroit. Além delas mais quatro atletas foram contratadas: Ju Carrijo e Vivian Lima (levantadoras), Stephany Carvalho e Gabi Dutra (líberos).

Da equipe do ano passado permaneceram Lara Nobre, Letícia Hage, Larissa Gongra e Marcella Amaral (centrais), Giovana (levantadora), Arianne Tolentino e Pamela Sanabio (opostas), Thaisinha, Carol Won-Held, Giovanna Fant e Julia Moura (ponteiras). Além disso, o time carioca renovou com Sassá, campeã olímpica que continuará a defender a equipe.

Técnico

A direção técnica do Fluminense continua com Hylmer Dias, que apesar de afirmar que a competição será acirrada, confia na preparação da equipe pra fazer uma boa temporada. “A expectativa é uma temporada dura. Assim como o Fluminense, todos os times se reforçaram muito bem, mas esperamos que seja de muito trabalho e crescimento, como no ano passado. Contamos com apoio da nossa torcida nos jogos", disse o técnico tricolor.

Estreia na Superliga

O primeiro jogo do Fluminense, que será contra o Pinheiros, acontecerá no dia 16/11, no Ginásio Henrique Villaboin, em São Paulo. Já a segunda partida será na casa dos tricolores, no Ginásio Hebraica, na terça-feira, dia 20, às 20h.