De virada, Corinthians bate São Judas e termina ano com vitória

O Corinthians Guarulhos venceu neste sábado (22) o também time paulista, São Judas, no Ginásio do Baetão, em São Bernardo do Campo. Na partida válida pela última rodada do primeiro turno da Superliga Masculina de vôlei 2018/2019, a equipe do líbero Serginho levou a melhor, e de virada fez 3 sets a 2 , com parciais de 18/25, 21/25, 25/15, 25/21 e 16/14.

O jogo, decidido no tie break, foi marcado pela arrancada e boa atuação dos donos da casa nos dois primeiros sets e pela superação do timão nos três sets posteriores. Nicolas, central corintiano, foi eleito o melhor jogador, levando o troféu Viva Vôlei pra casa. Segundo ele, “No primeiro (turno) passamos por muitas dificuldades, uma sequência que mexeu com a gente, muitas lesões e ainda bem que conseguimos esses dois pontos hoje. Não foi exatamente o que a gente queria, mas valeu”, disse à Confederação Brasileira de Vôlei (CBV).

Os dois times tiveram dificuldades ao longo da primeira etapa da temporada. Com o triunfo o Corinthians chegou aos 12 pontos, terminando o turno em nono lugar.

Para Nicolas essa vitória será importante para a equipe começar bem a próxima fase da Superliga.

“Essa virada vai ser muito importante para a sequência da competição, no segundo turno”, ressaltou o central.

Já o São Judas permanece na lanterna do campeonato, com apenas quatro pontos conquistados.

A Superliga Masculina terá uma pausa para as festividades de fim de ano e voltará no dia 11 de janeiro, com a partida entre Corinthians-Guarulhos e Fiat/Minas , em Belo Horizonte (MG), às 18h. Já o São Judas receberá em SP, no dia 12, no mesmo horário, o Vôlei Renata.