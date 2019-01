Em duelo marcados por erro,  FIAT/Minas bate Corinthians pela Superliga

Minas e Corinthians se enfrentaram na noite desta sexta-feira (11), na Arena MTC, em confronto direto pela 8ª posição. Melhor para a equipe da casa, que venceu 3 a 1 e abriu 5 pontos de vantagem para os adversários. O oposto Davy ficou com o troféu VivaVôlei.

Em partida marcadas por muitos erros das duas equipes, o time celeste foi mais consistente no ataque e teve tranquilidade pra garantir o primeiro triunfo em 2019.

Com a vitória, a equipe minastenista chegou a 17 pontos e subiu para a 5ª posição na tabela, com uma partida a mais que seus adversários. Já o Corinthians se manteve na nona colocação, com 12 pontos.

Pela próxima rodada, os mineiros vão até Campinas no sábado (19) para enfrentar o Vôlei Renata, às 17h. Já o time alvinegro, recebe o Taubaté no domingo (20) às 18h.

Como foi o jogo

Com apoio da torcida, o Minas começou bem a partida e logo assumiu a dianteira do marcador (10/7). Eficiente no contra-ataque, os donos da casa pareciam encaminhar a vitória no set quando Davy colocou a bola no chão pra fazer 21 a 17. Entretanto, o Corinthians não veio à BH a passeio e encostou no placar em erro do adversário (22/20). Porém, a reação alvinegra parou por aí e Bob deu números finais ao set num bloqueio simples: 25 a 20.

A segunda parcial começou na mesma toada da anterior. As duas equipes erravam muito, principalmente no saque, mas o time da casa aproveitava melhor as oportunidades de contra ataque e ia construindo sua vantagem (5/2). O timão até tentava, mas não conseguia incomodar a equipe azul e branca, que com dois aces seguidos, se aproximou do 25º ponto no set (21/15). O técnico paulista tentou consertar seu time com uma parada, mas com erro de ataque de Diogo, o Coringão viu os minastenistas fecharem em 25 a 17.

No terceiro set, o Corinthians passou a errar menos e dificultou a vida dos seus adversários. Com ace do oposto Gabriel, os paulistas abriram uma pequena vantagem (12/10). Mas o Minas seguiu firme na busca da vitória e empatou a parcial com Bob (17/17). Entretanto, o alvinegro se ajustou e em bloqueio de Rivaldo, fez 25 a 22 e se manteve vivo no jogo.

Os minastenistas começaram o quarto set com muita força no ataque e rapidamente abriu quatro pontos de vantagem (8/4). Mas o visitante não entregaria a partida tão fácil e empatou em ataque de Fábio (13/13). As equipes seguiram trocando pontos e a igualdade permaneceu até o ponto 22. Foi então que o Minas deslanchou e em bloqueio de Davy, fechou a partida após fazer 25 a 22.