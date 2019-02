Em duelo de cinco sets, Sada Cruzeiro derrota Vôlei Renata e retoma liderança da Superliga

O Sada Cruzeiro entrou em quadra com o pé esquerdo, mas logo a equipe mineira acordou e venceu de virada o Vôlei Renata, neste sábado (16), por 3 sets a 2 (20/25, 18/25, 25/22, 25/16 e 18/16), no ginásio do Riacho, em Contagem. A vitória deixou a Raposa novamente na liderança da Superliga Masculina, com 42 pontos. Do outro lado, o Campinas permanece em 7º lugar, 24.

O levantador Sandro conquistou o Troféu VivaVôlei, no qual, foi entregue pela torcedora símbolo: Salomé. Atencioso, o atleta destacou a emoção de receber o prêmio, já que a cruzeirense sofreu um infarto e já estava nas arquibancadas torcendo.

Foto: Reprodução/Sanda Cruzeiro

“A Salomé está em todos os jogos e presente também no nosso dia a dia. Ela trabalha na sede onde treinamos e encontramos com ela todo santo dia. É uma pessoa especial demais para o nosso grupo e para mim, principalmente. Eu tenho um carinho muito grande e quando eu vi que era ela na entrega do troféu foi um momento muito emocionante. Inclusive dei o troféu a ela. Foi um momento de emoção especialmente por ela ter sofrido um infarto há algumas semanas. Mas, ela é uma guerreira e conseguiu estar de volta”, expressou

ELA VOLTOU! Com a benção de Dona Salomé, VAMOS PRA CIMA DELEEEES! pic.twitter.com/TGahyjVK2t

— Sada Cruzeiro (@sadacruzeiro) 16 de fevereiro de 2019

As homenagens não pararam por aí. O técnico do Cruzeiro, Marcelo Mendez, é o mais vitorioso da Superliga - com seis títulos pela equipe cinco estrelas. O argentino recebeu uma placa das mãos do superintendente da Confederação Brasileira de Voleibol (CBV), Renato D´Avila, em comemoração aos 25 anos da competição.

Foto: Reprodução/Sanda Cruzeiro

“Esta é a minha décima temporada de Superliga pelo Sada Cruzeiro e uma homenagem como esta me deixa muito feliz. Quando cheguei ao Brasil não imaginava que iria conquistar tanto. Mas, seguimos fazendo história com este grande time. A Superliga é um torneio importante, todo treinador quer vencer esta competição e fico muito orgulhoso destas conquistas com o Sada Cruzeiro”, concluiu o comandante celeste.