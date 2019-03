UPCN atropela Fiat/Minas e garante vaga na final do Sul-americano

O sonho do Minas de buscar o título do Sul-americano Masculino de Vôlei chegou ao fim na noite desta sexta-feira (01). Mesmo jogando em casa, na Arena MTC, os mineiros não conseguiram fazer frente ao UPCN e saiu derrotado por 3 a 0 (27/25, 25/18 e 25/14) e agora vão em busca da medalha de bronze.

Após virar o placar no final do primeiro set, os argentinos cresceram na partida e controlaram o jogo. Em uma noite inspirada, o oposto Bartman comandou sua equipe.

O UPCN agora se prepara para a final que acontecerá neste sábado (02) às 20h30. O adversário sairá da partida entre Sada Cruzeiro e Obras San Juan. Ao Minas cabe a disputa pelo terceiro lugar. Também no sábado, a bola sobe às 17h30.

Como foi o jogo

O jogo começou equilibrado mas com a equipe argentina levando vantagem nos contra-ataques: 10 a 7, na largada de Lazo. O Minas cresceu na partida e igualou na pancada de Flávio: 13 a 13. No ataque de Davy, os mineiros abriram vantagem (21/19), mas os argentinos buscaram o empate no bloqueio em cima de Bob: 23 a 23. O UPCN sacou melhor no fim do set e aproveitou para fechar a parcial: 27 a 25.

O segundo set começou complicado para os brasileiros, que não conseguiam passar pelo bloqueio argentino e via os adversários abrirem: 7 a 4. Errando muito, o Minas encontrava dificuldades de encostar no marcador: 15 a 11. No ataque de Lazo, o UPCN garantiu o triunfo também na segunda etapa: 25 a 18.

Com muito volume de jogo, os argentinos seguiram comandando o jogo no início do terceiro set: 7 a 4, no belo ataque de Bartman. Sem conseguir reagir, o Minas via o UPCN se aproximar da final do Sul-americano: 18 a 10. No ataque de Lazo pela pipe, os mineiros deram adeus a possibilidade de título: 25 a 14.