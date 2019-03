Com show de Walewska, Osasco/Audax derrota Curitiba Vôlei pela Superliga Feminina

Na noite desta sexta-feira (8), o Osasco/Audax conquistou a quinta vitória seguida em cima do Curitiba Vôlei por 3 sets a 0 (25/19, 25/15 e 25/23), no ginásio José Liberatti, pela 10ª rodada do returno da Superliga Feminina.

A central Walewska foi o destaque do confronto e a escolhida para levar o troféu VivaVôlei. Ao lado de Angela Leyva, a campeã olímpica de 2008 foi a maior pontuadora com 14 pontos.

Como foi ?

O Curitiba começou com pé direito. A equipe da casa sofreu com problemas de recepção, e as paranaenses saíram na frente do marcador (8/6). O Osasco acordou quando o técnico Luizomar de Moura parou o jogo. Hooker passou pelo bloqueio e deixou tudo igual: 15/15. Com dois pontos seguidos de Mari Paraíba, o time paulista fechou o set em 25/19.

Na segunda parcial, as mandantes aproveitaram o bom momento e abriram quatro pontos de vantagem (8/4). A levantadora Claudinha deixou Walewska na China, que fez 17/9. Com ace da central, as osasquense encerram em 25/15.

A equipe visitante tentou reagir na terceira etapa. Sabrina soltou o braço e deixou o Curitiba na dianteira: 8/6. Walewksa atacou para fora e a diferença foi para 11/7. Contudo, a experiente jogadora se redimiu e empatou (22/22). Em boa série de saques, a meio-de-rede contribuiu para o set point. Logo, a oposta Hooker colocou um ponto final no jogo: 25/23.