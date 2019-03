Vôlei Taubaté se impõe e vence Maringá no encerramento na fase classificatória da Superliga

O Taubaté venceu o Maringá neste sábado (16), em jogo válido pela última rodada da fase classificatória da Superliga Masculina, por 3 sets 0 (25/22, 25/13 e 25/19). O ponteiro Lucarelli foi eleito o melhor em quadra e levou mais um troféu VivaVôlei pra casa.

Sem surpresas, o Taubaté controlou o jogo do início ao fim, e não encontrou dificuldades em garantir o triunfo. Jogando em casa, a equipe paulista impôs seu ritmo jogo ao Maringá, que resistiu um pouco mais apenas no primeiro set (25/22). Já nas duas últimas parciais o Taubaté foi implacável e venceu com parciais 25/13 e 25/19.

A equipe do Vale do Paraíba ficou na terceira posição com 47 pontos conquistados após as 22 rodadas do torneio nacional. Os taubateanos agora se preparam para encarar o Vôlei Renata.

Apesar da derrota, os paranaenses terminaram com 32 pontos, mantiveram a sétima colocação e enfrentará o Sada Cruzeiro, que perdeu a liderança após derrota para o Sesi-SP. Os dias e horários das quartas de final ainda não foram divulgados pela CBV.