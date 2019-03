Taubaté vence Vôlei Renata de virada no tie-break pelas quartas da Superliga

O Taubaté bateu neste sábado (23) o Vôlei Renata na primeira partida da série melhor de três das quartas de final da Superliga Masculina de Vôlei. A vitória, que parecia fácil para a equipe taubateana nos dois primeiros sets, só foi decidida no tie-break. Vitória dos donos da casa, por 3 sets a 2, com parciais de 25/14, 25/17, 25/27, 21/25 e 15/12.

A partida, que foi sediada no ginásio do Abaeté, foi a primeira da fase das quartas de final da competição. O jogo foi marcado por um fundamento clássico nos jogos de vôlei masculino, o saque. O Taubaté se manteve bem no fundamento principalmente nos primeiros sets, com direto a cinco pontos seguidos.

O jogo foi bem disputado, poucas vezes alguma das equipes se afastava muito da outra no placar. A reação dos jogadores do Vôlei Renata veio a partir do terceiro set, forçando o saque e contando com a desatenção dos anfitriões.

Mas os visitantes não conseguiram levar o triunfo. No set desempate, também muito equilibrado, o Taubaté levou a vitória para casa, fechando o jogo por 3 sets a 2.

O troféu VivaVôlei da partida ficou com o central Lucão, que foi destaque na partida, principalmente pelos saques forçados. Além disso, o jogador foi o segundo maior pontuador já partida, com 18 pontos, ficando atrás somente do oposto Vissoto, com 21.

A partida dois, da série melhor de três, será na próxima quarta-feira (27), às 19h, dessa vez na casa do Vôlei Renata, no ginásio do Taquaral, em Campinas.

O Vôlei Renata vai para o tudo ou nada, precisa vencer a partida, pois se o Taubaté conseguir a segunda vitória, garante a vaga nas semifinais da Superliga.