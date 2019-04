Praia Clube domina e derrota Sesi Vôlei Bauru nas semifinais da Superliga Feminina

A noite desta segunda-feira (1°) foi de decisão pela Superliga feminina. O Dentil/ Praia Clube venceu o Sesi Vôlei Bauru, por 3 sets a 0 (25/15, 25/15 e 25/20) e largou na frente para a primeira rodada do playoff melhor de três das semifinais da competição.

Com grande atuação, a ponteira Michelle faturou o troféu Vivavôlei. Já a oposta norte-americana Nicole Fawcett foi a maior pontuadora com 18 pontos.

O segundo jogo será na próxima segunda-feira (8), às 19h, no Ginásio Praia Clube, em Uberlândia. O Bauru precisa vencer para forçar um terceiro duelo.

Como foi?



O duelo começou equilibrado, mas o Bauru teve problemas no setor defensivo. Aproveitando da situação, as visitantes abriram cinco pontos de vantagem (9/14). Com dois pontos seguidos de Fawcett, o Praia fez 15/23. Logo, cresceu um muro aurinegro, que encerrou o set: 15/25.

A segunda etapa começou com domínio do time mineiro. Fabiana acertou o saque e deixou 1/6. Tiffany explorou o bloqueio e diminuiu para as donas da casa: 6/10. Em ace de Fernanda Garay, as praianas fizeram 14/19. Contanto com os erros das adversárias, A campeã olímpica soltou o braço no meio da quadra adversário, no qual, terminou em 15/25.

No último set, o Sesi Bauru entrou melhor em quadra, porém, Garay deixou tudo igual (4/4). Fabiana virou na China e ampliou a vantagem no marcador: 8/13. Em belo levantamento, Lloyd acionou a central e novamente, que colocou no chão (15/18). Com três pontos seguidos, Garay decretou o fim da partida, 20/25.