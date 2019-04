Itambé/Minas vence Osasco-Audax de virada e se aproxima da final na Superliga

O Itambé/Minas está próximo de voltar a disputar a final da Superliga Feminina de Vôlei. As mineiras receberam o Osasco-Audax na noite desta segunda-feira (01) e, com a Arena MTC lotada, venceram as paulistas de virada por 3 a 1 (24/26, 25/20, 25/17 e 25/13) e saiu na frente na disputa pela vaga na final, que há 15 anos não acontece. Macris foi eleita a melhor do jogo e ficou com o troféu VivaVôlei.

Em desvantagem, o Osasco agora leva a série para a sua casa e buscará a reação jogando no José Liberatti na próxima segunda-feira (08). Para a equipe paulista, só a vitória interessa para manter o sonho do título.

Como foi o jogo

Os times começaram o set trocando pontos: 7 a 7. Na boa passagem de Gabi pelo saque, o Minas abriu vantagem no placar: 11 a 7. Sem desperdiçar contra-ataque, as donas da casa se mantinham à frente na parte final da etapa: 19 a 15, na china de Gattaz. O Osasco cresceu na partida e, no erro da Bruna Honório passou à frente: 22 a 21. Disputado ponto a ponto, a parcial terminou com a vitória osasquense: 26 a 24, no ataque de Walewska.

As donas da casa começaram sacando forte e forçando o erro adversário: 5 a 2, no ataque de Hooker que parou na rede. Com bloqueio encaixado, o Minas ia disparando: 11 a 4, quando Gattaz fechou a porta pra Mari Paraíba. Na pancada de Gabi, o Minas estava com o dobro de pontos das rivais: 20 a 10. Natália atacou e deu números finais: 25 a 20.

Empurrada pela torcida, a equipe mineira largou na frente na terceira etapa: 5 a 3. Mara e Honório pararam o ataque de Mari Paraíba e as mandantes seguiam controlando bem a parcial: 13 a 7. Em mais um bloqueio, o Minas encaminhou a vitória: 19 a 10. Atacando pelo meio, Mara garantiu a virada minastenistas: 25 a 17.

Com Gabi comandando, as donas da casa começaram impondo o ritmo no quarto set: 5 a 1. Abusando dos erros, o Osasco tinha muita dificuldade de encostar no marcador: 13 a 7, no ataque pra fora de Paraíba. No bloqueio de Honório pra cima da Leyva, as minastenistas encaminhavam o triunfo na abertura da série semifinal: 20 a 11.